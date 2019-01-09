Кейт Миддлтон празднует 37-летие: как она проведет этот день (фото)

Мир

9 января герцогиня Кембриджская Кэтрин празднует день рождения. Супруге принца Уильяма исполняется 37 лет. Ожидается, что этот день Кейт Миддлтон проведет скромно, в кругу своей семьи. Причем ее муж присоединится к ней лишь вечером. В графике Уильяма среда, 9 января, числится рабочей. 36-летний герцог Кембриджский посетит лондонскую организацию Air Ambulance, которая управляет вертолетной службой скорой медицинской помощи. Как известно, принц ранее сам работал пилотом скорой помощи, но оставил службу, чтобы полностью посвятить себя королевским обязанностям и своей семье.

Что подарят Кейт Миддлтон ее родственники, пока остается секретом. По информации британских СМИ, некий «приятный и практичный подарок» подготовила ей и Меган Маркл — жена младшего брата Уильяма Гарри. Как утверждает британская пресса со ссылкой на источники во дворце, между двумя герцогинями сложились напряженные отношения. Но им удалось преодолеть свои разногласия по настоятельной просьбе королевы Елизаветы II. И они заключили мирный договор на Рождество, совершив совместный выход в церковь. Известно, что в 2017 году Меган, которая тогда была еще невестой Гарри, презентовала Кейт на 35-летие дневник в кожаном переплете — для записи своих мыслей и идей.

В честь 37-летия Кейт Миддлтон приведем некоторые факты из жизни будущей королевы Великобритании.

1. Кэтрин Элизабет Миддлтон родилась в городе Рединг графства Беркшир 9 января 1982 года в семье диспетчера (а позже пилота) авиакомпании British Airways Майкла Миддлтона и стюардессы Кэрол, в девичестве — Голдсмит. Предки отца Кейт были мелкопоместными дворянами, юристами и торговцами. Предки со стороны матери — шахтерами, плотниками и прочими представителями рабочего класса.

2. Кэтрин — старший ребенок в семье. У нее есть сестра Пиппа (полное имя — Филиппа Шарлотта) и брат Джеймс Уильям.

3. В мае 1984 года, когда Кейт было два года, она вместе с семьей переехала в Иорданию, куда перевели работать ее отца. Там Миддлтоны прожили до сентября 1986 года. Когда Кейт исполнилось три года, она стала посещать в Аммане английский детский сад, где научилась петь песни и рассказывать стихи на арабском языке.

4. В 1987 году Миддлтоны основали компанию посылочной торговли «Party Pieces», которая сделала их миллионерами. Семья обосновалась в собственном особняке с семью спальнями стоимостью семь миллионов долларов в деревне Баклбери в Беркшире, где родители Кейт живут до сих пор.

5. По возвращении в Англию Кейт поступила в школу Сент-Эндрюс в беркширской деревушке Панборн. В 1996 году будущая герцогиня перешла в престижную частную школу для девочек Даун-хаус, где стала жертвой жестокого буллинга со стороны одноклассниц. По словам подруг, 14-летнюю Кейт дразнили просто потому, что она была «идеальна» — хорошо выглядела, была застенчивой и милой. Кейт так сильно переживала, что у нее даже начались проблемы со здоровьем. Из-за стресса она сильно похудела и у нее развилась экзема.

6. Не дожидаясь окончания учебного года в Даун-хаус, девочка перешла в колледж Мальборо — частное учебное заведение в графстве Уилтшир, где обучение мальчиков и девочек проводится совместно. В колледже, пребывание в котором обходится в 19 тысяч долларов в год, Кейт чувствовала себя совершенно комфортно — она завела много друзей и пользовалась большим успехом среди представителей противоположного пола.

7. Однако Кейт не спешила отдавать свое сердце. По слухам, на стене в ее спальне висел портрет принца Уильяма, который в это время учился в Итоне. Сама Миддлтон, правда, позже утверждала, что на самом деле ее стену украшал постер с изображением парня, рекламирующего джинсы Levis. В разговорах с подругами Кейт часто восхищалась принцем. «Мы садились и обсуждали мальчиков в школе… Но Кэтрин всегда говорила: «Мне не нравится никто из них. Они все грубоваты». А один раз пошутила: «Никто их них не похож на принца Уильяма. Думаю, он очень добрый — достаточно взглянуть на него», — вспоминает одна из сокурсниц Кейт.

8. Тем не менее именно в колледже Мальборо Кейт впервые в жизни Кейт поцеловалась. Это было с Вуди Сейнт-Джоном Уэбстером — старшим братом ее лучшей подруги Элис. А затем она в течение недолгого времени встречалась с капитаном команды по регби Гарри Блейклоком.

9. Окончив колледж в 2000 году, Кейт не стала сразу же поступать в университет, устроив годовой перерыв. А в 2001 году она стала студенткой престижного Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Где и познакомилась со своим будущим супругом принцем Уильямом, который также начал здесь учиться в том же году.

10. Встречаться с Уильямом Кейт начала только в 2003 году. До Уильяма у девушки был роман с Рупертом Финчем — ныне успешным адвокатом. На момент знакомства Кейт была первокурсницей, а он уже учился на последнем курсе юридического факультета университета.

11. Кейт впервые заинтересовала принца, когда принимала участие в студенческом благотворительном модном шоу. Она демонстрировала полностью прозрачное платье (много лет спустя этот наряд был продан на аукционе за 104 тысячи долларов).

12. По окончании университета Миддлтон получила диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности «история искусств». После этого она стала работать в компании своих родителей. В семейном бизнесе Кейт занималась дизайном каталогов, фотосъемками продукции и проведением маркетинговой кампании. Позже она стала подрабатывать в отделе закупок сети магазинов Jigsaw в Лондоне.

13. Получив неофициальный статус подруги принца, Миддлтон стала часто появляться на мероприятиях с участием королевской семьи. Так, в декабре 2006 года Кейт с родителями была приглашена на торжественную выпускную церемонию в Королевской военной академии Сэндхерст, которую окончил принц Уильям и на которой также присутствовала королева Елизавета II и члены королевской семьи.

14. В 2007 году Уильям отправился в учебный военный лагерь в графстве Дорсет, а Кейт осталась в Лондоне. В апреле пара официально объявила о разрыве отношений. Однако уже летом того же года Кейт и Уильям возобновили свой роман. Позже Миддлтон рассказала, что эти несколько месяцев она ощущала себя крайне несчастной. Но в то же время короткий разрыв в любимым человеком помог стать ей сильнее и убедиться в своих чувствах.

15. 16 ноября 2010 года стал известно о помолвке принца с Миддлтон. Уильям сделал предложение Кейт во время их отдыха в Кении. И подарил избраннице великолепное кольцо с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшее ранее его матери принцессе Диане. Прежде чем преподнести его Кейт, принц в течение трех недель прятал драгоценное украшение в своем походном рюкзаке.

16. Свадьбу сыграли 29 апреля 2011 года. Посмотреть на процессию на улицах Лондона собрались около двух миллионов человек. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве. На церемонию было приглашено 1900 человек.

17. Подвенечное платье Кейт от Alexander McQueen, по слухам, стоило более 300 тысяч долларов и было сшито в «викторианском стиле». Шлейф достигал 2,7 метра в длину. Королева одолжила невесте внука диадему от Cartier, украшенную почти 1000 бриллиантами. Она была изготовлена в 1936 году и подарена королем Георгом VI своей жене. А спустя восемь лет диадему передарили на 18-летие принцессе Елизавете — нынешней правящей королеве.

18. Выходя замуж, 29-летняя Кейт была «самой старой невестой» в истории британской монархии. Потом этот рекорд перешел к Меган Маркл, которая пошла под венец с Гарри в возрасте 36 лет.

19. Помимо дарованного ей в день свадьбы титула герцогини Кембриджской, Кейт является также графиней Стратерн в Шотландии и леди Каррикфергус — в Северной Ирландии (Уильям, соответственно является графом Стратерн и бароном Каррикферугсом).

20. Герцогиня Кембриджская всерьез увлекается фотографией, обожает плавать, играть в теннис и рисовать. А в студенческие годы играла за хоккейную команду университета.

21. У Кейт аллергия на лошадей. Тем не менее герцогиня старается героически ее преодолевать — ведь королевская семья обожает этих животных. Так, Уильям любит играть в поло, и Кейт часто приходит за него поболеть. Герцогиня также несколько раз составляла компанию королеве во время верховых прогулок.

22. Любимый телесериал Кейт — «Аббатство Даунтон», воссоздающий атмосферу Англии начала XX века. Она даже однажды посетила съемочную площадку сериала и познакомилась со всеми актерами.

23. В юности Кейт была увлечена голливудским актером Томом Крузом. А ее любимым фильмом была картина 1988 года «Коктейль» с его участием.

24. Герцогиня очень любит готовить и по возможности обходится без поваров. У нее даже есть специальное оборудование для приготовления колбас. Она также самолично варит клубничное варенье и консервирует сливы.

25. У Кейт и Уильяма трое детей — пятилетний Джордж, трехлетняя Шарлотта и Луи, который родился в апреле прошлого года. Поговаривают, что супруги хотят завести еще четвертого ребенка — по примеру королевы Елизаветы, матери троих сыновей и дочери. Герцог и герцогиня стараются, чтобы дети, несмотря на их статус, вели обычную жизнь. Так, в нарушение королевских традиций, они отправили своего первенца учиться в лондонскую школу Thomas’s Battersea. А в том, что касается колледжа, Кейт хочет отправить старшего сына не в Итон, где традиционно получали образование члены королевской семьи, а в свой «родной» колледж Мальборо, о котором у нее сохранились самые теплые воспоминания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, о первом выходе на публику в 2019 году: Кейт Миддлтон в старом пальто стоимостью 3800 долларов.

Читайте также: Внучка королевы Елизаветы впервые засветилась вместе с бойфрендом, бросившим ради нее невесту с ребенком.

Читайте также: Сестра Кейт Миддлтон поделилась секретами стройной фигуры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter