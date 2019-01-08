С Месси на попе: «Мисс Бум-Бум» необычно поддержала своего кумира (фото, видео)

Спорт

28-летняя бразильская фотомодель, обладательница титула «Мисс Бум-Бум» (за самые красивые ягодицы) 2015 года Сьюзи Кортес весьма необычным образом решила выразить свое восхищение игрой каталонской «Барселоны» и ее лидера, аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Девушка набила на своем главном достоинстве — ягодицах — фамилию Месси с десяткой, под которой играет ее кумир, а также эмблему «Барселоны». Видео, на котором виден процесс создания татуировки, а также фотографии с завершенным творением фотомодель выложила на своей странице в Instagram. «Уверена, что лучший футболист в истории выиграет „Золотой мяч“ и награду лучшему игроку года ФИФА в шестой раз. Я предвосхищаю этот праздник татуировкой с именем Месси, его десятым номером и эмблемой „Барселоны“, которая в этом году отпразднует 120-летний юбилей и которую я так люблю», — написала Сьюзи.

* Фото и видео — Instagram Сьюзи Кортес

Отмечу, что Кортес не впервой обращает на себя внимание неординарными поступками. В декабре 2015 года в честь победы родного «Сан-Паулу» в матче чемпионата Бразилии фотомодель поделилась со своими подписчиками откровенными фотографиями, на которых позировала лишь в одной клубной майке, а в 2016-м забросала пикантными снимками, на которых она была практически полностью обнажена, официальную страницу в Instagram своего кумира Лионеля Месси, после чего аргентинец вынужден был заблокировать для нее свой профиль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанат «Ливерпуля» сделал татуировку на украинском языке после финала Лиги чемпионов.

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