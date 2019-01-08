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Плакать хочется: сеть взбудоражили фото дорог на украинском курорте
В социальных сетях опубликовали фото дорог в курортных местах украинских Карпат. Фотографии из Верховины вызвали живое обсуждение среди пользователей в сети. Большинство пользователей высказывали сожаления качеством украинских дорог.
«Дерзкое неуважение к людям, которые используют дорогу Ворохта-Верховина! Глубина ям достигает 40 см. В некоторых участках легковые машины проехать не могут. Расстояние в 30 км едешь больше часа. Снег не очищается и намерзший лед осложняет ситуацию. Прошлый год дорога простояла без ремонта. Где развитие туризма ?! Как это можно было допустить?» — написал пользователь, опубликовавший фото.
«Мне кажется, это еще отсутствие сплоченности и пофигизма, гостиниц, землянок и различных комплексов пруд пруди. Часть прибыли выделить на дорогу, по которой будут ехать их же клиенты нельзя», — посетовал в комментариях к посту один из его читателей.
«Как вспомню, что весной по ней на Черемош ехать… Плакать хочется», — добавил другой.
«Хорошее туристическое место и такие ужасные дороги! Маразм и пофигизм побеждает!» — посетовал третий.
«Помню три часа бездорожья к Осмолоде, не понимаю как там люди живут!» — написал еще один.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Николаеве, когда на улице шел мокрый снег, рабочие дорожного управления проводили «ямочный ремонт» городской трассы. А за день до этого, когда Полтавщину начало заметать снегом, дорожники укладывали асфальт на трассе «Киев- Харьков».
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