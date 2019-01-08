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- 16:38 Крушение судна у берегов Турции: спасатели нашли тела еще двух моряков
Крушение судна у берегов Турции: спасатели нашли тела еще двух моряков
В Турции спасатели подняли из воды еще два тела украинцев, погибших во время аварии грузового судна у берегов Турции. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
«Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших», — написал он.
Тем временем, губернатор турецкой провинции Самсун Осман Каймак навестил в больнице украинских моряков, которым удалось спастись во время крушения грузового судна «Волга Балт».
Также он дал пострадавшим возможность связаться со своими семьями и сообщить о своем самочувствии. В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига поблагодарил губернатора за заботу о спасенных украинцах.
«Благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников!» — написал он.
По словам посла, поисковые работы береговой охраны продолжаются. Всего, на данный момент, подняты тела троих погибших украинцев.
Как писали «ФАКТЫ», 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, включая четверых украинцев. Семь человек спаслись.
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