Украина

Крушение судна у берегов Турции: спасатели нашли тела еще двух моряков

В Турции спасатели подняли из воды еще два тела украинцев, погибших во время аварии грузового судна у берегов Турции. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

«Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших», — написал он.

Тем временем, губернатор турецкой провинции Самсун Осман Каймак навестил в больнице украинских моряков, которым удалось спастись во время крушения грузового судна «Волга Балт».

Также он дал пострадавшим возможность связаться со своими семьями и сообщить о своем самочувствии. В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига поблагодарил губернатора за заботу о спасенных украинцах.

«Благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников!» — написал он.

По словам посла, поисковые работы береговой охраны продолжаются. Всего, на данный момент, подняты тела троих погибших украинцев.

Как писали «ФАКТЫ», 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, включая четверых украинцев. Семь человек спаслись.

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