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Убийство иностранных студенток в Харькове: стало известно о наказании для преступника

18:17 8 января 2019   43
Подозреваемый в убийстве студенток Цокмез Гусну Цан
Инф. «ФАКТОВ»

21-летнему гражданину Турции, которого подозревают в убийстве двух соотечественниц, которые учились в харьковском вузе, суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. По законодательству Турции ему грозит пожизненное заключение. На суде задержанный признал свою вину. Об этом сообщают в Нацполиции Украины.

Напомним, в Харькове на ул. Валентиновской 31 декабря были жестоко убиты две студентки из Турции. Мужчина, совершивший убийство скрылся в Турецкую Республику. В результате эффективного взаимодействия полицейских двух стран злоумышленник был оперативно задержан.

Расследуя жестокое убийство двух студенток в Харькове, украинские полицейские быстро собрали достаточную доказательную базу, чтобы установить злоумышленника. В результате в розыск был объявлен гражданин Турции, бежавший в Стамбул.

Сообщается, что подозреваемый — Цокмез Гусну Цан — бывший молодой человек одной из погибших девушек, который прилетел в Харьков, чтобы с ней встретить Новый год. А теперь родные 20-летних студенток — Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей — готовятся к похоронам, они были единственными детьми в своих семьях.

Также сообщается, что Цокмез Гусну Цан признался турецкими полицейским, что давно готовился к убийству девушек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арестовали Цокмез Гусну Цана на могиле его отца в Стамбуле. У молодого человека был с собой нож и пистолет.

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