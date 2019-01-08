- 18:17 Убийство иностранных студенток в Харькове: стало известно о наказании для преступника
- 18:15 Под Одессой задержали похитителей человека
- 18:01 Четыре политика стали кандидатами в президенты Украины: названы фамилии
- 17:55 Собчак в купальнике с "политическим подтекстом" вызвала споры в сети
- 17:53 «Решили в Бога поиграть?»: в сети жестко отреагировали на видео с пленным бойцом ВСУ в Донецке
- 17:24 В Украине посреди зимы расцвела сакура: впечатляющие фото
- 17:23 Врачам не удалось спасти ветерана АТО, пострадавшего при взрыве в Тернополе
- 17:02 Трехкратный победитель Лиги чемпионов спустя 12 лет вернулся в родной клуб
- 16:49 Кровавое ДТП в Харькове: выяснилось, на какой скорости мчала Зайцева
- 16:38 Крушение судна у берегов Турции: спасатели нашли тела еще двух моряков
Убийство иностранных студенток в Харькове: стало известно о наказании для преступника
21-летнему гражданину Турции, которого подозревают в убийстве двух соотечественниц, которые учились в харьковском вузе, суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. По законодательству Турции ему грозит пожизненное заключение. На суде задержанный признал свою вину. Об этом сообщают в Нацполиции Украины.
Напомним, в Харькове на ул. Валентиновской 31 декабря были жестоко убиты две студентки из Турции. Мужчина, совершивший убийство скрылся в Турецкую Республику. В результате эффективного взаимодействия полицейских двух стран злоумышленник был оперативно задержан.
Расследуя жестокое убийство двух студенток в Харькове, украинские полицейские быстро собрали достаточную доказательную базу, чтобы установить злоумышленника. В результате в розыск был объявлен гражданин Турции, бежавший в Стамбул.
Сообщается, что подозреваемый — Цокмез Гусну Цан — бывший молодой человек одной из погибших девушек, который прилетел в Харьков, чтобы с ней встретить Новый год. А теперь родные 20-летних студенток — Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей — готовятся к похоронам, они были единственными детьми в своих семьях.
Также сообщается, что Цокмез Гусну Цан признался турецкими полицейским, что давно готовился к убийству девушек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арестовали Цокмез Гусну Цана на могиле его отца в Стамбуле. У молодого человека был с собой нож и пистолет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 745 мм