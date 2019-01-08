В Украине рассказали, как Путин может использовать захваченных украинских моряков

Политика

Кремль будет использовать вопрос освобождения захваченных украинских моряков и политических заключенных в контексте выборов в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Завтрак с 1+1».

По его словам, украинские моряки будут освобождены лишь после решения российского суда.

«На самом деле всем прекрасно понятно, что сначала будет суд. Так будет играть Россия. Россия будет играть на выборы. И все наши друзья и партнеры, которые разговаривали и с российским президентом, и со всеми, они говорят — у нас очень четкое ощущение внутри, что они будут играть на выборы», — сообщил министр.

Впрочем, Климкин полностью не исключил возможности того, что их все-таки освободят до выборов.

«То есть, это не значит, что они не могут быть освобождены до выборов, но то, что будет игра технологическая на выборы, или на президентские или на парламентские, и это касается не только моряков, это касается других политических заключенных, — это 100%», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», в СИЗО в Москве находятся 24 военнопленных украинских моряка, которых Россия захватила во время атаки на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива.

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