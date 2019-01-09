Забрали все: появилась интересная информация о «наследстве» Захарченко в Донецке

Украина

«Наследство» ликвидированного в Донецке главаря боевиков Александра Захарченко взяли под контроль ставленники Кремля из «руководства ДНР». А за выжившим во время покушения его соратником Александром Тимофеевым («Ташкентом») сохранились его «экономические позиции» по производству контрафакнтых сигарет.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на свои источники на оккупированных территориях, которые утверждают, что вдову и детей Захарченко «обеспечивает государство». «Активы Захарченко передали под контроль зампредов. Из ключевого — под Мартыновым (Игорь Мартынов — „экс-глава горадминисторации“ Донецка) теперь Шахтерская птицефабрика, Антонов (Владимир Антонов — „министр агропромышленной политики и продовольствия“) контролирует оптовую и розничную торговлю топливом», — утверждает источник.

По словам другого источника на оккупированных территориях, Мартынов также получил под контроль лакокрасочное предприятие в Горловке и поставки металлолома. «В Донбассе он был управленцем, а теперь живет в Москве. При этом Александр Тимофеев („Ташкент“) свои экономические позиции сохранил, главная из них — контроль за производством на фабриках в Донецке и Дебальцеве контрафактных сигарет, их сбытом и контрабандой в Россию», — утверждает он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», московские «ревизоры» заявили, что главарь боевиков Захарченко и его соратники похитили и присвоили более 24 млрд рублей.

А в оккупированном боевиками Луганске так называемый «государственный банк» выпустил монеты с изображениями ныне ликвидированных главарей так называемой «ЛНР»

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