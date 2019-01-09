Происшествия

В Одессе подполковника полиции задержали за взятку более 4 тысяч долларов (фото)

Во вторник, 8 января, павоохранители задержали офицера на горячем: при получении им второй части денежного «транша».

«Исполняющий обязанности начальника сектора превенции Шевченковского отделения Приморского отдела полиции Одессы изобличен в систематических взятках, — сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины. — В частности, задокументирован факт вымогательства у частного предпринимателя 4 тысяч долларов, за которые подполковник пообещал содействовать в решении вопроса о переводе военного для дальнейшего прохождения службы на территории Одесской области».

В конце декабря 2018 года подполковник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 500 долларов. Передача денег проходила «под контролем» правоохранителей. А 8 января он получил еще 3,8 тысячи долларов. Именно при этом он и был задержан на своем рабочем месте.

Операция по разоблачению подполковника полиции проводилась УСБ Украины в Одесской области совместно с военной прокуратурой и Государственным бюро расследований.

Как сообщили в региональном управлении СБУ, оперативники спецслужбы также установили, что этот подполковник полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности (реализация подакцизных товаров) на территории Приморского района.

Отмечается, что стоимость «услуг» злоумышленника составляла от 300 долл. ежемесячно с одного торгового места.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полиция поймала на взятке двоих должностных лиц «Укргаздобычи». Причем один из них при задержании попытался выбросить в окно 9 миллионов гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Кроме того, под Одессой на крупной взятке поймали военкома, вымогавшего 6 тысяч долларов от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, подлежащих мобилизации в условиях военного положения.

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