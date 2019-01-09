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Украину накроет новый циклон: синоптик дала прогноз погоды на 10 января
В четверг, 10 января, погоду в южной части Украины будет определять циклоническая система Benjamin. В этих регионах, в большинстве центральных областей, а к вечеру и на востоке — сложные погодные условия. Ранее синоптики предупреждали о лавинной опасности в Карпатах.
Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в этих районах будет идти снег, а ветер усилится до штормовых значений. «Поскольку на юг и в центр (кроме Винницкой области) придет потепление до оттепели, то, соответственно, там будет мокрый снег, местами с дождем, на фоне порывистого ветра, местами налипание мокрого снега. Водители, примите это во внимание — не раструсите на дорогах холодец из дома, езжайте спокойно, дистанционно и солидно», — советует синоптик.
По ее прогнозам, на западе Украины местами выпадет снег, а на севере — преимущественно без осадков. Температура воздуха по районам будет разниться:
- в северных областях — ночью -10−15 градусов, днем -3−8 градусов;
- на западе — днем -2−7 градусов;
- на востоке -1−4 градуса;
- в центре днем придет оттепель, только на Винничичне -2−5 градусов;
- в южной части ожидается 0 + 4 градуса, в Крыму + 2 + 6 градусов.
«В Киеве ближайшей ночью -10−14 градусов, завтра днем -4−7 градусов, без осадков», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала потепление 10 января, а 11 января — похолодание.
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