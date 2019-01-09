Здоровье

Где в Киеве с 9 по 11 января можно бесплатно пройти медобследование: адреса

С 9 по 11 января киевляне смогут пройти в медпунктах бесплатную экспресс-диагностику. По ее результатам медики определят, какие сбои есть в организме, и порекомендуют, что лучше предпринять, какое предстоит лечение. С ввода в действие проекта «Врач в вашем доме» в медпунктах было проведено 55 520 обследований, которые показали: у большинства людей есть проблемы со здоровьем. На это указывают индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина, артериальное давление, которые можно проверить во время экспресс-тестирования.

В рамках проекта предусмотрены также выезды мультидисциплинарных бригад на дом к немощным больным и социально незащищенным семьям. В рамках проекта бригады уже выполнили 5 348 выездов.

Медпункты с 9 по 11 января (в основном с 11:00 до 14:00) работают по таким адресам:

Голосеевский район

9−11 января — улица Маричанская (Бубнова), 5 — служба для семьи, детей и молодежи;

Дарницкий район

9 января — Харьковское шоссе, 176 г (управление соцзащиты);

10 января — улица Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг);

11 января — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

10 января с 10:00 до 14:00 улица Курнатовского, 7а, каб № 4а (управление соцзащиты населения), с 11:00 до 14:00 — улицы Пражская, 24 (аптека «Санос»), Раисы Окипной, 9 (аптека № 109 КП «Фармация»);

11 января с 11:00 до 14:00 улицы Пражская, 34а (заведение общепита «Первая пекарня твоего города»), Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420);

Печерский район

9 января — улицы Мечникова 8, Иоанна Павла II, 16 (аптека «Доброго дня»);

10 января — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), улица Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов);

11 января — улицы Михаила Омеляновича-Павленко, 15, Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);

Подольский район

9 января — улица Туровская, 26 (амбулатория № 6), проспект Свободы, 22 (аптека «Фармация» № 51);

10 января — улица Волошская 47, каб. 114 (амбулатория № 2), проспект Свободы, 22 (аптека «Фармация» № 51)

Святошинский район

9, 11 января — проспект Победы 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»),

Соломенский район

9 января — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица В. Липковского, 27/5 (аптека № 17);

10, 11 января — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине с 1 января 2019 года вводится возможность возвращения в аптеки лекарственных средств и медицинских изделий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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