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Установлена личность возможного убийцы «девушки из чемодана» в Днепре (фото)
Правоохранители заявляют, что они вышли на след возможного убийцы 19-летней студентки из Днепра Дарьи Билоус, чье тело было обнаружено в чемодане, выброшенном в мусорный бак. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в полиции Днепропетровской области.
— Действительно, мужчина, который, возможно, причастен к убийству студентки, установлен. Однако назвать его имя мы пока не можем в интересах следствия, — сказали в полиции. В главке Днепропетровской областной полиции также ушли от ответа на вопрос, находится ли подозреваемый в настоящее время в Украине или уже покинул нашу страну.
По информации «ФАКТОВ», речь может идти о бывшем парне Дарьи — гражданине Турции. По крайней мере в Instagram на странице девушки об этом в комментарии сообщила некая magnificent_illuminate. «Я уже знаю, что он из Турции и вчера вечером он уже был в своей стране. Откупился от ментов по-тихому, об этом, конечно же, никто не сказал, верно? Его ищет „Интерпол“, и вот они бабок уже не возьмут. И знаю, что его соучастники еще в городе (в Днепре. — Авт.). Вот их еще предстоит поискать». Больше информации magnificent_illuminate не раскрывает, говорит, что не хочет нарушать тайну следствия. С ее слов, все известные ей сведения она уже передала в полицию.
Кроме того, друзья Дарьи пишут в комментариях о том, что в ночь на 4 января она, скорее всего, была не в своем студенческом общежитии, так как оно находится на противоположной стороне Днепра.
Про Дарью Билоус рассказывают, что девушка была очень активной и принимала участие во всех студенческих мероприятиях. Она воспитывалась в неполной семье. Когда Даше было 17 лет, ее маму лишили родительских прав.
Дарья Новый год отмечала в Киеве с друзьями, после чего в четверг, 3 января, в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она возвращается в Днепр.
За пару дней до гибели Дарья написала на своей странице в Instagram: «Надеюсь когда-нибудь сбудется то, о чем так сильно я мечтаю, о чем так сильно я молчу».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция установила причину смерти «девушки из чемодана». Она была задушена.
Фото: Дарина Белоус/Instagram
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