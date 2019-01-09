Ушел из жизни известный киевский историк

Общество

9 января умер известный украинский историк Дмитрий Малаков. Ему был 81 год. Об этом в Facebook сообщил его друг, литератор Виктор Киркевич.

«Ушел из жизни лучший: друг, ученый, краевед, музейщик, просветитель, книговед… и просто прекрасный человек Дмитрий Малаков… Его книга „По Брацлавщине“, уже тогда показала мне, как нужно писать о родном крае, о дорогих твоему сердцу и душе местах! Всегда Дима был образцом порядочности, интеллигентности по отношению к делу и людям! Его великолепные книги не дадут забыть Дмитрия Малакова!», — написал Киркевич.

Дмитрий Васильевич Малаков, советский и украинский историк, киевовед, родился 13 октября 1937 года в Киеве. Долгое время работал заместителем директора Музея истории Киева, старшим научным сотрудником этого музея. Был автором многочисленных публикаций об истории Украины и великих украинцах.

Как сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2018 года ушли из жизни известные украинцы. 14 декабря умер актер Театра русской драмы имени Леси Украинки Николай Рушковский . А 19 декабря погиб во время пожара народный артист Украины Петр Ластивка.

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