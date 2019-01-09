Рос без отцовской любви: вскрылись интересные факты биографии митрополита Епифания

Украина

Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания (Сергея Думенко), который провел первую Рождественскую литургию после получения Томоса, воспитывала мама, бабушка и дедушка. Его отец ушел из семьи вскоре после рождения сына.

Как сообщает ТСН, на родине его отца практически не осталось родственников главы Православной церкви Украины (ПЦУ) — есть лишь дядя Степан Думенко. Односельчане говорят, что бабушка предстоятеля умерла несколько лет назад после того, как узнала о смерти своего сына Петра — отца Епифания. Дедушка умер еще раньше. А Степан Думенко говорит, что в семье было шестеро детей, но пятерых уже нет в живых. «Хотел бы встретиться. Чтобы он простил, что так получилось», — говорит Степан Думенко и добавляет, что ничего не знал о племяннике. По словам односельчан, Петр Думенко уехал на заработки, заболел и умер. Его родители не ездили к внуку, поскольку жили бедно.

«Душа-ребенок был», — так говорит о новом предстоятеле Православной церкви Украины его крестная мама Ольга Поляк. А мама Епифания Вера Богданюк рассказывает, что сын все держал все в себе и никогда не спрашивал об отце, который оставил семью. Ни в детстве, ни тогда, когда стал взрослым. «Плакала и до сих пор у меня слезы на глазах. Тяжелый у него путь. Волнуюсь и о жизни, и о здоровье», — призналась Вера Богданюк.

*Вера Богданюк

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 января в Стамбуле все члены Священного синода подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

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