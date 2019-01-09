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Общество

В Киеве разгорелся скандал из-за карты с "российским" Крымом (фото)

15:02 9 января 2019   399
Россия с Крымом на карте на автостанции «Выдубичи»
Инф. «ФАКТОВ»

На киевской автостанции «Выдубичи», откуда перевозчики выполняют международные рейсы, в том числе и в Российскую Федерацию, на табло поместили карту РФ с присоединенным к ней украинским Крымом. В «Киевпастрансе» по этому поводу проводят служебную проверку. Ранее сообщалось, что журналисты CNN назвали Симферополь российским городом, на что обратили внимание украинские дипломаты, заставив сотрудников массмедиа исправить ошибку.

На неточность в карте РФ обратил внимание интернет-пользователь Виталий Бодрый, который разместил фотографии информационного табло, установленного в кассах автостанции «Выдубичи».

Фото были сделаны еще 7 января. А в среду, 9 января, на этот фотофакт отреагировали в КП «Киевпастранс». «Карта действительно вызывает вопросы из-за технической неточности изображения карты международных перевозок», — заявили в коммунальном предприятии и добавили, что карта с мониторов снята, проводится служебная проверка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандал из-за демонстрации в телеэфире карты Украины без Крыма разгорелся в Хорватии. Администрация телеканала HRT извинилась, объяснив, что для создания графики воспользовались картой из Википедии.

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