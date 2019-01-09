Нашли время: в Крыму среди зимы устроили капитальный ремонт крыш (фото)

Украина

В оккупированном Крыму работники прямо под снегом «отремонтировали» крышу здания в Щелкино. Итог «ремонта» — подтекающие потолки в помещениях. Ранее сообщалось, что тропу Ливадия-Ялта оккупанты оградили заборами, как в тюрьме.

«Капитальный ремонт крыш осуществили залетные из-под моста попильщики. Аборигены трясутся от восторга», — комментирует фото блогер из оккупированного Крыма «RoksolanaToday&Крым».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году в период празднования Рождества Христова административную границу с оккупированным Крымом пересекли на 29% граждан меньше, чем во время рождественских праздников прошлого года.



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