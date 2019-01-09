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- 15:31 Нашли время: в Крыму среди зимы устроили капитальный ремонт крыш
Нашли время: в Крыму среди зимы устроили капитальный ремонт крыш (фото)
В оккупированном Крыму работники прямо под снегом «отремонтировали» крышу здания в Щелкино. Итог «ремонта» — подтекающие потолки в помещениях. Ранее сообщалось, что тропу Ливадия-Ялта оккупанты оградили заборами, как в тюрьме.
«Капитальный ремонт крыш осуществили залетные из-под моста попильщики. Аборигены трясутся от восторга», — комментирует фото блогер из оккупированного Крыма «RoksolanaToday&Крым».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году в период празднования Рождества Христова административную границу с оккупированным Крымом пересекли на 29% граждан меньше, чем во время рождественских праздников прошлого года.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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