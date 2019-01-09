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Демократию в Украине определили как "гибридную"
В рейтинге «Индекс демократии 2018» Украина заняла 84 место. Среди восточноевропейских государств наша страна, как и по итогам 2017 года, находится на 17 месте с 5,69 баллами из 10 возможных. Ранее сообщалось, что Украина резко поднялась в рейтинге паспортов мира, заняв 41 место.
Как сообщает Радио Свобода, рейтинг составлен изданием The Economist. Украина в нем отнесена к государствам с «гибридной демократией». В этом рейтинге за 2017 год Украина вместе с Черногорией занимала 83−84 места. Сообщается, что по итогам 2018 года Российская Федерация, потеряв сразу девять позиций в рейтинге, оказалась на 144 месте, набрав 2,94 балла.
Возглавляют рейтинг Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания. В последней пятерке — на 163 — 167 местах — Чад, Центральноафриканская республика, Конго, Сирия и Северная Корея.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина улучшила позиции в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии Forbes. В 2018 году наша страна заняла 77-е место, улучшив свое положение на три позиции.
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