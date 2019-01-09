27.91 / 28.22 31.71 / 32.29
Киев: -9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Демократию в Украине определили как "гибридную"

16:02 9 января 2019   84
Индекс демократии 2018
Инф. «ФАКТОВ»

В рейтинге «Индекс демократии 2018» Украина заняла 84 место. Среди восточноевропейских государств наша страна, как и по итогам 2017 года, находится на 17 месте с 5,69 баллами из 10 возможных. Ранее сообщалось, что Украина резко поднялась в рейтинге паспортов мира, заняв 41 место.

Как сообщает Радио Свобода, рейтинг составлен изданием The Economist. Украина в нем отнесена к государствам с «гибридной демократией». В этом рейтинге за 2017 год Украина вместе с Черногорией занимала 83−84 места. Сообщается, что по итогам 2018 года Российская Федерация, потеряв сразу девять позиций в рейтинге, оказалась на 144 месте, набрав 2,94 балла.

Возглавляют рейтинг Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания. В последней пятерке — на 163 — 167 местах — Чад, Центральноафриканская республика, Конго, Сирия и Северная Корея.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина улучшила позиции в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии Forbes. В 2018 году наша страна заняла 77-е место, улучшив свое положение на три позиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Киев
-9

Ветер: 1 м/с  Ю
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины