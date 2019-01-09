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Поможет Румыния: в Украине рассказали, как дать отпор российскому флоту на море
Агрессивные действия России, в частности, появление у берегов Крыма в Черном море боевого корабля Северного флота РФ, Украина может использовать для усиления сотрудничества с черноморскими странами. К примеру, создать совместную военно-морскую группировку с участием Румынии и Болгарии.
Об этом в комментарии «Укрифнорму» заявил директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Згурец, отметивший, что неадекватность действий России должна вызывать обеспокоенность у всех черноморских стран. По его словам, создание совместной бригады в свое время не было поддержано. «Можно снова попытаться реанимировать (идею создания совместной бригады. — Ред.) или искать другие варианты более тесного взаимодействия Украины с черноморскими странами в военно-технической или военной сфере», — заявил он.
Эксперт напомнил, что нахождение кораблей государств нечерноморского региона в акватории Черного моря регулируется конвенцией Монтре, которая разрешает их пребывание до 21 суток. «Фактически апеллировать к существующим договорным ограничениям трудно, но украинская сторона может апеллировать к общей ситуации, связанной с тем, что осуществляется дальнейшая милитаризация этого региона, что угрожает интересам всех стран», — отметил он и добавил: «Нет никакой уверенности, что накопленная военная сила российской стороной не будет использоваться для действий в акватории непосредственно Черного моря».
Накопленное в Крыму после его аннексии российское вооружение является значительным и это, по мнению Сергея Згурца, не может игнорировать ни Украина, ни страны НАТО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия, продолжающая милитаризацию аннексированного Крыма, перебросила на полуостров истребители.
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