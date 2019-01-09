Киевская афиша: 10-16 января

Культура

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

10 января — балет «Венский вальс»,

12 января — опера «Норма»,

13 января — балет «Вечера на хуторе близ Диканьки»,

15 января — балет «Мастер и Маргарита»,

16 января — опера «Наталка Полтавка».

Начало в 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

***

13 января в 15:00 в Музее книги и книгопечатания Украины состоится концерт детского хора «Щедрик». В программе: произведения Анерио, Шуберта, Леонтовича, Сильвестрова.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: 10—30 грн.

***

11 января в 17:00 в Киево-Печерской лавре пройдет VIII фестиваль колядок и щедривок «Різдвяні передзвони». В фестивале участвуют: вокальный ансамбль Киевского института музыки им. Р. М. Глиера, хоровая капелла «Дзвіночок», народный женский хор имени Светланы Фоминых, вокальный ансамбль Perfectum, хор «Живоносне джерело», детский фольклорный ансамбль «Яворина», хоровая капелла Украинского радио.

Адрес: ул. Лаврская, 15, Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Вход свободный.

***

12—13 января в парке имени Тараса Шевченко состоится рождественский фестиваль. В программе: концерт, вертеп, театрализованное представление, угощение баношем, благотворительная ярмарка, каток, контактный зоопарк, розыгрыши и подарки.

Вход свободный.

***

13 января в 14:00 Национальный музей народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» приглашает на праздник «Щедрий вечір. Маланки і Василя».

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 25—50 грн.

***

15 января в Национальном музее «Киевская картинная галерея» открывается ретроспективная выставка народного художника Украины Ивана Марчука «Земля моя — краса моя», на которой будет представлено более пятидесяти работ. Выставка продлится до конца января.

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: 30 грн.

***

С 15 января по 6 февраля в Центре украинской культуры и искусства можно посетить выставку «Вишитий живопис Гончарук Лідії. Нова сторінка».

С 15 по 30 января — выставку живописи «Зима у вікні». В экспозиции картины Витковского, Гурина, Пилипенко, Штильмана, Яблонской.

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.

***

15—18 января с 17:00 до 23:00 пройдет фестиваль «VEDALIFE: зимняя сказка». В программе: лекции, концерты, йога, мастер-классы, медитации, выставка американского художника Андроида Джонса.

Адрес: Львовская площадь, 8а, арт-пространство выставки SAMSKARA.

Вход свободный. Необходима регистрация.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter