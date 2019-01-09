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Известный телеведущий в третий раз стал отцом
В канун Рождества в семье известного адвоката и телеведущего Ярослава Куца («Контролер» канал «Украина») произошло радостное событие. Его жена Елена родила третьего ребенка. Богатырь весом 4350 г и ростом 60 см появился на свет 6 января в государственном роддоме № 3 в спальном районе Киева.
Отец контролировал процесс и лично перерезал пуповину новорожденному. О чем с радостью рассказал в сети.
«Чик-чик и еще одно куценятко у папы», — шутливо написал Ярослав. Ведущий также поблагодарил любимую и Бога за невероятное Рождество, проведенное в родильном зале.
Малыша назвали Ростиславом. Это третий ребенок в семье Ярослава и Елены. У них подрастают старшая дочь Анастасия и средний сын Святослав. Кстати, именно он придумал имя младшему братику. Маму с новорожденным уже забрали из клиники.
«Покорять новые горизонты», — написал счастливый отец под фото.
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