Шоу-бизнес

Известный телеведущий в третий раз стал отцом

В канун Рождества в семье известного адвоката и телеведущего Ярослава Куца («Контролер» канал «Украина») произошло радостное событие. Его жена Елена родила третьего ребенка. Богатырь весом 4350 г и ростом 60 см появился на свет 6 января в государственном роддоме № 3 в спальном районе Киева.

Отец контролировал процесс и лично перерезал пуповину новорожденному. О чем с радостью рассказал в сети.

«Чик-чик и еще одно куценятко у папы», — шутливо написал Ярослав. Ведущий также поблагодарил любимую и Бога за невероятное Рождество, проведенное в родильном зале.

Малыша назвали Ростиславом. Это третий ребенок в семье Ярослава и Елены. У них подрастают старшая дочь Анастасия и средний сын Святослав. Кстати, именно он придумал имя младшему братику. Маму с новорожденным уже забрали из клиники.



«Покорять новые горизонты», — написал счастливый отец под фото.

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