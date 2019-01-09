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ФБР США помогает вернуть картину, исчезнувшую из Украины во время Второй мировой войны (фото)
Министерство культуры Украины обнародовало информацию о том, что картина ученика знаменитого художника Ильи Репина Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», исчезнувшая из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны, в ближайшее время будет возвращена в нашу страну.
— Это первый случай обнаружения полотна, исчезнувшего из нашей коллекции в годы гитлеровской оккупации, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий научный сотрудник Днепропетровского художественного музея Игорь Труш. - Как эта картина Панина оказалась в США, не ясно. Но известно, что порядка 30 лет она находилась в доме одной американской семьи. Недавно эти люди решили ее продать, обратились в аукционный дом Potomaсk Сompany (находится в штате Вирджиния). Его сотрудники обнаружили, что неизвестна история этого лота, занялись ее выяснением. Они разыскали информацию о том, работа Панина находилась в коллекции нашего музея. Прислали нам запрос с фотографией полотна. Наша директор оперативно дала ответ, что картина во время войны исчезла и до сих пор не найдена.
* Картина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной»
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, к делу подключились Минкульт, Служба внешней разведки Украины и посольство нашей страны в США. Летом 2018 года все необходимые документы по картине Панина Служба внешней разведки Украины передала ФБР США. Сейчас американский суд вышел на финальную стадию рассмотрения иска о передаче полотна Украине.
Для справки
Михаил Панин написал картину «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» во время учебы в Петербургской академии художеств (закончил академию в 1911 году). Именно за это полотно был удостоен звания художника. С 1925 года жил и работал в Днепропетровске, возглавлял Днепропетровское художественное училище. Умер в 1963 году.
* Михаил Панин со своими учениками из Днепропетровского художественного училища
Напомним, не давно Германия вернула в нашу страну картину выдающегося украинского художника Сергея Васильковского «Этюд с домом». Эта работа тоже пропала во время Второй мировой войны. До войны она находилась в Украинской картинной галерее в Харькове.
Также «ФАКТЫ» рассказывал, что в легендарных одесских катакомбах открыли художественную галерею «Симфония света». В экспозиции 35 картин, которые выполнены специальными красками, светящимися в темноте.
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