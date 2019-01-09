«Бодрое утро»: в оккупированном Донецке предлагают бесплатно опохмелиться (фото)

Происшествия

В новой сети минимаркетов оккупированного Донецка стартовала дегустация продукта под названием «Бодрое утро». Фотографии прилавка с разрекламированным напитком, который рекомендуется принимать «1 стакан в день», разошлись в социальной сети. Это оказался… капустный рассол. В аннотации к товару указаны его целебные свойства: «Быстро снимает похмелье, чувство разбитости…».

Как утверждают местные жители, целительный продукт можно получить бесплатно.

В социальной сети шутят на эту тему:

«Любимый напиток ихтамнетов из Сибири«

«Праздники в «республике» закончились. Наступило горькое похмелье«

«А мы в этом году и шампанское себе не смогли позволить. 300 р бутылка — самое дешевое, так это же фальсификат. Настоящее — дороже«

«А батон по 21 р и яйца минимум по 70 р, индюшка по 300 р — за 1 кг, вас не смущают?«

«Пушилин сказал, что будет работать над тем, чтобы в «республике» наступили лучшие времена. Вот, видите, наступили — зарплату не дают, зато бесплатно дают рассол!«

Несмотря на то, что два дня объявленной акции, в течение которых рассол можно было получить бесплатно, уже миновали, целебный напиток всем желающим продолжают раздавать бесплатно. Видимо, большие запасы сделали…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в интернете выложили фото жуткой находки в крымском хлебе.

А в Прилуках покупательница обнаружила на прилавке супермаркета пищевую моль в пакете с крупами.

Фото из социальной сети

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