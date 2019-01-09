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В Киеве за неделю от гриппа умерли два человека
В первую неделю нового года в Киеве от гриппа умерли два человека. Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщила главный инфекционист Минздрава, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.
По словам медика, в одном из случаев причиной смерти стало позднее обращение к врачам. Мужчина заболел еще в декабре, а в больницу обратился только через неделю.
«После нового года погибли два человека: один был с тяжелой патологией почек, а один погиб, потому что болел дома и обратился к врачу на седьмой день от начала заболевания. Грипп прогнозируемо в этом сезоне будет очень тяжелый, поэтому нужно внимание, начиная с первичного звена оказания медицинской помощи», — отметила Голубовская.
Медики призывают людей вовремя обращаться в поликлиники, ведь украинцев заранее предупреждали о тяжелом течении гриппа в этом сезоне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Чернигове во вторник, 8 января, в результате осложнений от гриппа умерла беременная женщина. А накануне Нового года в одном из сел Харьковской области от гриппа умер новорожденный.
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