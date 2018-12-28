27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Украине от гриппа умер новорожденный

16:51 28 декабря 2018   106
Грипп
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине эпидемия гриппа привела к смерти еще одного ребенка. Случай произошел в одном из сел Сахновщинского района Харьковской области. В местном Лабораторном центре Минздрава Украины подтвердили, что в смерти малыша виновен именно вирус гриппа.

Младенцу было всего 11 дней, сообщает «КП» в Украине".

«Ребенок заболел 6.12, к врачам не обращались, семья, как говорят медики, „асоциальная“, мама пьющая», — рассказали в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

Как писали «ФАКТЫ», это уже третья смерть в этом году от гриппа в области: ранее вирус дал осложнения и убил 62-летнюю пенсионерку, которая занималась самолечением. Также от гриппа умерла 9-летняя школьница.

Также в Киеве 21 декабря были зарегистрированы первые летальные случаи среди заболевших гриппом с начала эпидемического сезона 2018−2019. Обе умершие женщины принадлежали к группам риска.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины