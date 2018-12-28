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В Украине от гриппа умер новорожденный
В Украине эпидемия гриппа привела к смерти еще одного ребенка. Случай произошел в одном из сел Сахновщинского района Харьковской области. В местном Лабораторном центре Минздрава Украины подтвердили, что в смерти малыша виновен именно вирус гриппа.
Младенцу было всего 11 дней, сообщает «КП» в Украине".
«Ребенок заболел 6.12, к врачам не обращались, семья, как говорят медики, „асоциальная“, мама пьющая», — рассказали в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.
Как писали «ФАКТЫ», это уже третья смерть в этом году от гриппа в области: ранее вирус дал осложнения и убил 62-летнюю пенсионерку, которая занималась самолечением. Также от гриппа умерла 9-летняя школьница.
Также в Киеве 21 декабря были зарегистрированы первые летальные случаи среди заболевших гриппом с начала эпидемического сезона 2018−2019. Обе умершие женщины принадлежали к группам риска.
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