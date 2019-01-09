27.91 / 28.23 31.72 / 32.32
Киев: -12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Чернигове жертвой гриппа стала беременная женщина

17:55 9 января 2019   313
грипп

В Чернигове во вторник, 8 января, в результате осложнений от гриппа умерла беременная женщина. Об этом сообщил источник в Черниговской областной больнице.

Ранее сообщалось, что накануне Нового года в одном из сел Харьковской области от гриппа умер новорожденный.

«Беременная находилась в реанимационном отделении, умерла в результате осложнений от гриппа», — передает УНН слова источника.

Издание сообщает, что только за первую неделю 2019 года в Киеве от гриппа умерло два человека.

Напомним, в конце 2018 года в Украине эпидемические пороги по заболеваемости гриппом были превышены в 8 областях: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской — до 25%, Сумской и Хмельницкой — более 25%. В целом по Украине заболеваемость на 8,3% превышала эпидемический порог.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как отличить обычную простуду от гриппа, и как лечиться при заболевании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Киев
-12

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины