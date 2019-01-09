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В Чернигове жертвой гриппа стала беременная женщина
В Чернигове во вторник, 8 января, в результате осложнений от гриппа умерла беременная женщина. Об этом сообщил источник в Черниговской областной больнице.
Ранее сообщалось, что накануне Нового года в одном из сел Харьковской области от гриппа умер новорожденный.
«Беременная находилась в реанимационном отделении, умерла в результате осложнений от гриппа», — передает УНН слова источника.
Издание сообщает, что только за первую неделю 2019 года в Киеве от гриппа умерло два человека.
Напомним, в конце 2018 года в Украине эпидемические пороги по заболеваемости гриппом были превышены в 8 областях: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской — до 25%, Сумской и Хмельницкой — более 25%. В целом по Украине заболеваемость на 8,3% превышала эпидемический порог.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как отличить обычную простуду от гриппа, и как лечиться при заболевании.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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