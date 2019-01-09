Разрушенные дома засыпало снегом: появились фото из многострадальной Авдеевки

Украина

Прифронтовая Авдеевка в Донецкой области, которая не раз попадала под обстрелы боевиков, в первые дни нового года укрылась белым ковром. Снег немного прикрыл раны города. Брошенные и разрушенные дома, хоть и зияют пустыми глазницами выбитых окон, но уже не кажутся такими безжизненными из-за белых покрывал. На земле снежный покров спрятал окопы, рвы. Человеку, который в первый раз попадает на Авдеевскую промку, где находятся опорные пункты украинских военных, может показаться, что земля не так сильно изранена войной. Но наши бойцы на передовой знают каждую болевую точку, каждую воронку от снарядов. Они продолжают защищать Украину. Это их каждодневная работа — приближать мир. Надеются военные на лучшее. Интересуются выборами, строят планы на будущее.

Корреспондент Deutsche Welle Анастасия Магазова в Facebook опубликовала снимки из Авдеевской промзоны.

«Сегодня пообщались с военными на передовой в районе Авдеевки. В основном спрашивали об отношении к выборам, об их видении будущего и намерении участвовать в голосовании. Откровенно сказать, военным вообще не до того. Впечатление такое, что мнения людей о наступающем политическом годе совпадают что в окопах, что в центрах больших городов», — написала она.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео о боях в районе Авдеевской промзоны. Она и сегодня остается одной из горячих точек: пригород Донецка находится прямо на линии разграничения и боевики не оставляют попыток захватить его.

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