Похолодание в Украине: как избежать обморожения

Украина

Минздрав отреагировал на предупреждения синоптиков об ухудшении погоды в Украине и обнародовал советы тем, кто боится стать жертвой обморожения. Среди них:

отказаться от курения. Никотин негативно влияет на стенки сосудов, увеличивает вероятность негативного воздействия холода

двигать руками, пальцами ног. Это усилит кровообращение. В то же время, избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее;

Каждые полчаса-час обязательно заходить в теплое помещение, если вы долго находитесь на улице;

не касаться металла (руками или тем более языком). Так вы рискуете обморозить кожу в месте контакта;

использовать водонепроницаемые перчатки при работе с бензином при минусовой температуре. Возможно обморожение, если бензин попадет на кожу;

не носить тяжести. Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение;

не выходить из дома голодными. Если замерзли, нужно съесть что-то и выпить достаточно жидкости;

следить за прогнозом погоды, а также избегать путешествий на дальние расстояния;

носить многослойную одежду, свободную обувь, перчатки, шапки, шарф, поднятый воротник, которые защищают открытые участки кожи от холода.

Ну и, конечно, не стоит пытаться греться алкоголем. Ведь ощущение тепла от алкоголя обманчиво, а тело быстро теряет тепло после употребления алкоголя.

По данным Минздрава, только в период с 12 декабря по 8 января в Украине от переохлаждения скончались 64 человека. Всего пострадали от холода и обратились за помощью к медикам 1037 человек, из них 955 человек были госпитализированы. Больше всего за этот период от переохлаждения и обморожений пострадали в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской (69) областях.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, где в Киеве работают пункты обогрева.

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