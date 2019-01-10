Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Общество

Украину вновь ожидают «температурные качели»: похолодание сменится небольшим потеплением. Впрочем, вскоре после этого вновь похолодает.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделала замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, оттепель на юг и восток страны принесет циклон с Балкан. «Послабление морозов во время его прохождения будет наблюдаться и на остальной территории Украины. Вместе с потеплением циклон принесет и осадки», — утверждает синоптик.

Мокрый снег и дожди Наталья Голеня прогнозирует в центральных, южных и восточных областях Украины, на западе и севере будет идти снег. Синоптик сообщает, что оттепель будет кратковременной, впрочем, как и последующие за ней морозы. После похолодания погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух, идущий со стороны Атлантики. «Благодаря ему в западных и северных областях температура поднимется до 0. В то же время на востоке Украины сохранятся морозы, но не сильные», — прогнозирует Наталья Голеня.

Полный текст материала о том, какой будет погода в ближайшее время, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни».

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