- 13:06 Мы теряем людей: командир разведчиков ВСУ указал на необходимость скорого возвращения Донбасса
- 13:06 Лукашенко резко ответил на слухи об объединении Беларуси с Россией
- 13:04 Тренер, приведший Усика и Ломаченко к олимпийскому «золоту», отправлен в отставку
- 13:04 На Львовском железнодорожном вокзале орудовала банда из полицейских и цыган
- 12:53 Названо имя нового главы "Укрзалізниці"
- 12:45 Под Николаевом перевернулся автобус с пассажирами: первые подробности и фото
- 12:42 Польская авиакомпания отменила ряд рейсов в Украину
- 12:32 У Гриценко и Садового нет шансов стать президентом, их цель — парламент, — эксперт
- 12:31 Изменился до неузнаваемости: победитель «Евровидения» поправился и кардинально сменил имидж
- 12:23 Россия собирается депортировать в Украину боевика "ДНР"
«Будут нырять в снег»: в сети смеются над очередным фейком «разведки» боевиков «ДНР» (фото)
Боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжают насыщать информационное пространство нелепыми фейками о действиях украинской армии на Донбассе. После слухов о якобы подготовке ВСУ к химической атаке появился новый повод для насмешек. На этот раз «разведка ДНР» заявила, что на Донбасс переброшены спецподразделения ВМС США.
«Военное командование США перебросило в Украину боевую технику, снаряжение и личный состав спецподразделений ВМС США», — заявили боевики.
Этот фейк вызвал волну насмешек в социальных сетях.
«Как раз по погоде водолазы. Они на море шторм 3 бала, а они с кают не выходят, а тут такое», «Не, ну все правильно, будут нырять у нас в снег, а его как раз у нас много», «Водолазы в степях Донбасса это экзотика», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее «ФАКТЫ писали о том, что работники остановленного завода в Горловке возмущались фейком оккупантов о якобы готовящейся диверсии.
Еще раньше сеть насмешил фейк пропагандистов Кремля о норвежских наемниках на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 1 м/с В
Давление: 747 мм