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Происшествия

«Будут нырять в снег»: в сети смеются над очередным фейком «разведки» боевиков «ДНР» (фото)

10:38 10 января 2019   2043
Водолаз
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

Боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжают насыщать информационное пространство нелепыми фейками о действиях украинской армии на Донбассе. После слухов о якобы подготовке ВСУ к химической атаке появился новый повод для насмешек. На этот раз «разведка ДНР» заявила, что на Донбасс переброшены спецподразделения ВМС США.

«Военное командование США перебросило в Украину боевую технику, снаряжение и личный состав спецподразделений ВМС США», — заявили боевики.

Этот фейк вызвал волну насмешек в социальных сетях.

«Как раз по погоде водолазы. Они на море шторм 3 бала, а они с кают не выходят, а тут такое», «Не, ну все правильно, будут нырять у нас в снег, а его как раз у нас много», «Водолазы в степях Донбасса это экзотика», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ писали о том, что работники остановленного завода в Горловке возмущались фейком оккупантов о якобы готовящейся диверсии.
Еще раньше сеть насмешил фейк пропагандистов Кремля о норвежских наемниках на Донбассе.

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