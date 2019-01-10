Мать двух участниц АТО полтавчанка Мария Шкиндер удостоена народной награды

Украина

Полтавчанка Мария Шкиндер первой в этом году получила «Орден матери бойца АТО», учрежденный в 2017-м. На церемонии вручения народной награды 9 января присутствовали обе дочери Марии Шкиндер — Народный герой Украины Виктория Мирошниченко и Наталья Рязанова, которые с самого начала российской агрессии добровольно ушли на фронт. Виктория (позывной «Рыжая») — боец батальона «Луганск-1», волонтер и парамедик, была неоднократно ранена и контужена. Вслед за старшей сестрой пошла на фронт Наталья — водитель медицинского эвакуатора.

— Для меня чрезвычайно почетно получить этот орден, — говорит 67-летняя Мария Шкиндер. — Когда начались военные действия, Виктория сказала: «Мама, я иду на фронт. Не останавливай и не отговаривай меня. Я все равно не могу находиться в стороне. Только сейчас я поняла, насколько мне дорога Украина, поэтому я иду воевать и помогать тем, кто на передовой». Для меня тогда мир перевернулся. Не находила себе места. Но я не могла изменить своих детей. Благодарна Господу, что он дал мне высшую награду в жизни — моих дочек. И счастлива, что они патриотки своей страны.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с другой участницей АТО — специалистом по аэроразведке Марией Берлинской, которая в 2014 году оставила магистратуру Киево-Могилянской академии и ушла на фронт. Недавно в Киеве Марию, которая говорила по-украински, пьяный пассажир троллейбуса обозвал «бендеровкой» и пытался избить.

Фото интернет-издания «Коло»

*На фото в заголовке: Марию Шкиндер в присутствии дочерей Натальи Рязановой и Виктории Мирошниченко поздравил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота

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