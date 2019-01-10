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Мы теряем людей: командир разведчиков ВСУ указал на необходимость скорого возвращения Донбасса
Кремлевская пропаганда пагубно влияет на умы жителей оккупированной части Донбасса, и адекватных людей там становится все меньше — они выезжают, или же меняют свои взгляды на происходящее с ними. Самое главное, что оставшиеся начинают верить в то, что Украина является для них агрессором, а Россия, наборот, защитницей и заступницей. Об этом в интервью 24 каналу рассказал 22-летний командир разведывательного взвода 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Максим Громов.
По его словам, в начале войны под Саур-могилой люди видели, что происходит на самом деле и просили их не бросать.
«Если в 2015—2016 годах мы заходили за линию фронта на окраине Горловки, представлялись то украинскими военными, то „сепарами“, приходилось слышать разные реакции. А сейчас преимущественно негативные, если говоришь, что ты украинец», — констатировал молодой военный.
При этом он заявил, что понимает такое изменение позиций, ведь ситуация на оккупированной территории оптимизму не способствует.
Таким образом, считает разведчик, если в ближайшие 2−3 года вернуть Донбасс в Украину не удастся, то «не будет никакого смысла его возвращать».
«Люди будут верить в свою так называемую „республику“. Они устали и не имеют никакого выбора», — объяснил военный.
Напомним, в России решили выслать в Украину разыскиваемого за терроризм боевика «ДНР».
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