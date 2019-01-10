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Исчезновение лыжника в Карпатах: появилась важная информация о поисковой операции
Управление ГСЧС в Закарпатской области привлекло вертолет МИ-8 для поиска лыжника из Киева, заблудившегося в горах.
«В настоящее время спасатели осуществляют облет территории для обследования и установления места его нахождения», — говорится в сообщении спасателей в Facebook.
Также они опубликовали фото гор, где приходится вести поисковую операцию.
Горы в Межигорском районе Закарпатья
В комментариях в информации пользователи советуют пролететь над ущельями ниже.
«Игорь точно ждет вертолет, он на открытой местности!», — написал Евгений Стебливский.
Комментарии пользователей
Как сообщали «ФАКТЫ», группа туристов заблудилась в районе горы Гемба на массиве Боржава еще перед Рождеством, 6 января. Один из них был найден
Однако 9 января около 15 часов поисков потерявшийся мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у какой-то горной реки. Запеленговав сигнал, спасатели ведут поисковую операцию в Межгорском районе Закарпатья.
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