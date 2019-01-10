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Происшествия

Исчезновение лыжника в Карпатах: появилась важная информация о поисковой операции

13:57 10 января 2019   305
Вертолет спасателей
Инф. «ФАКТОВ»

Управление ГСЧС в Закарпатской области привлекло вертолет МИ-8 для поиска лыжника из Киева, заблудившегося в горах.

«В настоящее время спасатели осуществляют облет территории для обследования и установления места его нахождения», — говорится в сообщении спасателей в Facebook.

Также они опубликовали фото гор, где приходится вести поисковую операцию.

Горы в Межигорском районе Закарпатья

В комментариях в информации пользователи советуют пролететь над ущельями ниже.

«Игорь точно ждет вертолет, он на открытой местности!», — написал Евгений Стебливский.

Комментарии пользователей

Как сообщали «ФАКТЫ», группа туристов заблудилась в районе горы Гемба на массиве Боржава еще перед Рождеством, 6 января. Один из них был найден

Однако 9 января около 15 часов поисков потерявшийся мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у какой-то горной реки. Запеленговав сигнал, спасатели ведут поисковую операцию в Межгорском районе Закарпатья.

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