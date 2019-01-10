Меган Маркл впервые появилась на публике в платье для беременных (фото, видео)

Стиль жизни

Меган Маркл посетила благотворительную организацию Smart Works в Лондоне. Это был ее первый выход на люди в новом, 2019-м году. Ранее в этот же день, как сообщает Daily Mail, королева Елизавета официально объявила 37-летнюю герцогиню Сассекскую патроном четырех организаций — в том числе и этой. Smart Works помогает женщинам из незащищенных слоев общества устроиться на работу — и, среди прочего, предоставляет им приличную одежду для собеседований.

37-летняя супруга принца Гарри ознакомилась с предлагаемым ассортиментом одежды.

К слову, Меган впервые появилась на публике в платье для беременных. До сих пор Меган избегала специальной одежды для будущих мам. Однако изменения фигуры дают себя знать. На этот раз она выбрала наряд от бренда Hatch, специализирующегося на «беременной» одежде. Стоимость черного платья — 218 долларов. Сверху бывшая актриса накинула бежевое пальто от Oscar de la Renta стоимостью 3300 долларов. Серьги Маркл от Kimai за 450 долларов выполнены из золота и созданных в лаборатории бриллиантов. А на ногах герцогини были туфли от Gianvito Rossi с принтом под кожу зебры.

Живот Меган Маркл растет не по дням, а по часам. Это вызвало слухи о том, что она ждет двойню. Или же, что истинная дата ее родов намного раньше, чем ожидается. Ранее Кенсингтонский дворец официально сообщал, что прибавление королевского семейства состоится «весной 2019 года». Если же герцогиня родит в феврале, это будет означать, что она выходила замуж, уже будучи в интересном положении.

Как писали ранее «ФАКТЫ», Меган Маркл за год потратила на одежду в шесть раз больше, чем Кейт Миддлтон.

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