Стиль жизни

Меган Маркл за год потратила на одежду в шесть раз больше, чем Кейт Миддлтон (фото)

Эксперты в области моды, наблюдающие за гардеробом представительниц королевских семей, подсчитали, что бывшая американская актриса Меган Маркл, которая вышла замуж за британского принца Гарри в мае прошлого года, потратила на одежду за минувший 2018 год больше, чем четверо вместе взятых прочих главных модниц королевских домов Европы.

Так, издание Daily Mail со ссылкой на модных экспертов UFO No More, подсчитали, что 37-летняя герцогиня Сассекская приобрела в течение 12 месяцев новую одежду на сумму почти 516 тысяч долларов. При этом, чтобы сравнительная оценка была объективной, не учитывалась стоимость ее сшитого на заказ роскошного свадебного платья от Givenchy.

Большинство нарядов для «рабочих выходов» Меган оплачивались из средств ее свекра — принца Чарльза.

Второе место с большим отрывом от Меган заняла принцесса Мэри — 46-летняя жена наследника датского престола кронпринца Фредерика. Невестка королевы Дании Маргрете за год приобрела новых вещей на 112 тысяч долларов.

Третье место довольно неожиданно заняла невестка королевы Великобритании Софи, графиня Уэссекская. 53-летняя жена младшего сына Елизаветы II принца Эдварда может похвастаться тем, что в минувшем году обновила свой гардероб на сумму почти 93 тысячи долларов.

А вот 36-летняя супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон оказалась лишь на четвертом месте с суммой в 86 тысяч долларов. Это отчасти объясняется тем, что герцогиня Кембриджская была в декретном отпуске после рождения третьего ребенка и несколько месяцев практически не появлялась на публике. Впрочем, ранее сообщалось, что за 16 дней октябрьского турне по Австралии и странам Океании стоимость нарядов Меган Маркл превысила сумму, которую Кейт Миддлтон тратит за год. Общая стоимость «выездного» гардероба Маркл превысила 151 тысячу долларов. А Миддлтон за весь 2017 год потратила на одежду и аксессуары 149 тысяч долларов.

Замыкает первую пятерку рейтинга от UFO No More будущая королева-консорт Норвегии принцесса Метте-Марит. 45-летняя супруга кронпринца Норвегии Хокона в 2018 году потратила на наряды почти 66 тысяч долларов.

Далее следуют княгиня Монако Шарлин, королева Нидерландов Максима, внучка британской королевы принцесса Беатрис, принцесса Дании Мари (жена принца Иоахима), наследная принцесса Швеции Виктория, королева Испании Летисия, младшая сестра Беатрис принцесса Евгения (в минувшем году она также вышла замуж и стоимость ее свадебного платья также не учитывалась), а также еще две шведские принцессы — невестка короля Карла XVI Густава София и его младшая дочь Мадлен. Так, к примеру, проживающая с мужем в США Мадлен потратила на одежду всего 28 тысяч долларов. Мадлен, в отличие от своей старшей сестры, не так часто появляется на публике и редко выполняет королевские обязанности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон влюбился в финансового аналитика из Франции.

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