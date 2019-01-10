Настя Каменских в романтическом мини-платье гуляет в Мексике (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая взбудоражила сеть откровенными снимками в купальнике на заморском курорте, порадовала поклонников новыми снимками с отдыха. Звезда опубликовала несколько не менее привлекательных фото в одежде.

На них певица гуляет в романтическом коротком платье с цветочным принтом, подчеркивающем ее стройную фигуру. Настя в естественном образе — с кудряшками и без макияжа — выглядит очень женственно.

«Чистая картинка благодаря моей любви», — подписала Каменских один из снимков.

Также певица посещает мексиканские достопримечательности.

При этом, Настя ни словом не упоминает, с кем она отдыхает. Напомним, «ФАКТЫ» заметили, что певица позировала в купальнике на фоне точно такого же бассейна, как и Потап. Поклонники предполагают, что они отдыхают вместе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Анна Седокова показала соблазнительное фото в мини-шортах и прозрачном топе в Лос-Анджелесе.

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