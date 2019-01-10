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Алла Пугачева выпустила новую мощную песню (видео)
Знаменитая певица Алла Пугачева, которая заявила о возвращении на сцену большим сольным концертом в честь ее 70-летнего юбилея, порадовала поклонников новой мощной песней. Композицию «Поживи в моей шкуре» опубликовали на ее YouTube-канале.
«Поживи в моей коже, а потом уж учи меня жить — кому выставить нож мне, а кого мне любить», — эмоционально поет примадонна. Новый трек Алла Борисовна проиллюстрировала афишей будущего концерта, который запланирован на 17 апреля 2019 года. Как пишут СМИ, билеты на единственный концерт «Алла Пугачева. P. S» поклонники звезды раскупили в первый же день после старта продаж.
Сама Алла Борисовна пока ничего не говорит о грядущем шоу и о том, кто примет в нем участие. «В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — написала Пугачева под афишей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева встретила Новый год в кругу семьи — с мужем Максимом Галкиным, его братом и детьми.
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