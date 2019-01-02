Алла Пугачева отказалась от новогодних корпоративов

Шоу-бизнес

Знаменитая певица Алла Пугачева, которая планирует вернуться на сцену после десятилетнего перерыва, отказалась от дорогих новогодних корпоративов и провела праздник в кругу семьи. Она даже не принимала участие в традиционных «Огоньках» на телевидении. Говорят, примадонна решила сосредоточиться на предстоящем юбилейном концерте и бережет силы.

Новый год звездное семейство отмечало в замке Пугачевой и Галкина в деревне Грязи. Здесь за большим столом собрались самые родные: родной брат Галкина Дмитрий с семьей, старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, а также лучшая подруга Алина Редель.

Накануне праздника 69-летняя Алла Борисовна показала праздничный снимок детей, двойняшек Лизы и Гарри, в нарядных зимних шубках и написала трогательное поздравление.

«С наступающим Новым годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мир!» — написала певица.

Позже в соцсетях стали появляться и фотографии с праздничного торжества звездного семейства. Алла Борисовна опубликовала фотографию, где она позирует вместе с родней мужа. «Самые стойкие досидели до утра», — написала Алла Борисовна.

Певица в очередной раз поразила подписчиков изменениями фигуры: кажется, Алла Борисовна еще больше похудела и продемонстрировала стройные ноги в коротком золотистом платье.

На своей странице показала семейное фото и Кристина Орбакайте.

А муж Пугачевой Максим Галкин показал в Instagram праздничное видео, на котором Алла в очередной раз признается в любви мужу словами песни.

«Дорогие вы мои люди, человеки! Подходит к концу нами же и отмерянный, и придуманный срок — год. Так ведь это ж всего лишь повод для радости. Будем радоваться и надеяться. Спасибо году уходящему за то, что он принёс. Улыбайтесь грядущему и держите крепко за руки своих близких! С любовью, ваши Пугалкины», — написал Максим.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Тина Кароль зажигала на Новый год с Николаем Тищенко, а Макс Барских — с Мишей Романовой.

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