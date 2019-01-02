- 18:45 Лобода с дочкой отправилась к акулам
- 18:36 Оккупанты сообщили о подрыве моста в Донецке
- 18:29 В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины
- 18:04 Овны, Стрельцы, Львы и Тельцы — готовьтесь к удаче! — предсказание от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 17:50 Первая потеря на фронте в 2019 году: названо имя бойца
- 17:25 Идет циклон: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
- 17:10 В Тернополе в жилом доме взорвалась граната: подробности и фото
- 17:09 Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка
- 17:02 Алла Пугачева отказалась от новогодних корпоративов
- 16:52 В Николаевской области уголовник "отомстил" за 11 лет тюрьмы, изнасиловав случайную прохожую (видео, фото)
Алла Пугачева отказалась от новогодних корпоративов
Знаменитая певица Алла Пугачева, которая планирует вернуться на сцену после десятилетнего перерыва, отказалась от дорогих новогодних корпоративов и провела праздник в кругу семьи. Она даже не принимала участие в традиционных «Огоньках» на телевидении. Говорят, примадонна решила сосредоточиться на предстоящем юбилейном концерте и бережет силы.
Новый год звездное семейство отмечало в замке Пугачевой и Галкина в деревне Грязи. Здесь за большим столом собрались самые родные: родной брат Галкина Дмитрий с семьей, старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, а также лучшая подруга Алина Редель.
Накануне праздника 69-летняя Алла Борисовна показала праздничный снимок детей, двойняшек Лизы и Гарри, в нарядных зимних шубках и написала трогательное поздравление.
«С наступающим Новым годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мир!» — написала певица.
Позже в соцсетях стали появляться и фотографии с праздничного торжества звездного семейства. Алла Борисовна опубликовала фотографию, где она позирует вместе с родней мужа. «Самые стойкие досидели до утра», — написала Алла Борисовна.
Певица в очередной раз поразила подписчиков изменениями фигуры: кажется, Алла Борисовна еще больше похудела и продемонстрировала стройные ноги в коротком золотистом платье.
На своей странице показала семейное фото и Кристина Орбакайте.
А муж Пугачевой Максим Галкин показал в Instagram праздничное видео, на котором Алла в очередной раз признается в любви мужу словами песни.
«Дорогие вы мои люди, человеки! Подходит к концу нами же и отмерянный, и придуманный срок — год. Так ведь это ж всего лишь повод для радости. Будем радоваться и надеяться. Спасибо году уходящему за то, что он принёс. Улыбайтесь грядущему и держите крепко за руки своих близких! С любовью, ваши Пугалкины», — написал Максим.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Тина Кароль зажигала на Новый год с Николаем Тищенко, а Макс Барских — с Мишей Романовой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 739 мм