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Неожиданный поворот: антиукраинские санкции России ударили по Молдове
Запрет Москвы на импорт товаров из Украины и ввоз с ее территории в Россию отразился на Кишиневе. Как сообщает РБК, президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, которые создают такие ограничения для экспорта молдавской продукции на российский рынок.
По словам Додона, постановление, подписанное Медведевым в конце декабря, «создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков».
«Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины», — написал Додон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине продлили запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации. Под действие санкций попадали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. В перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более. Действие запрета на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.
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