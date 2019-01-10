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Мир

Неожиданный поворот: антиукраинские санкции России ударили по Молдове

17:32 10 января 2019   36
Игорь Додон
Инф. «ФАКТОВ»

Запрет Москвы на импорт товаров из Украины и ввоз с ее территории в Россию отразился на Кишиневе. Как сообщает РБК, президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, которые создают такие ограничения для экспорта молдавской продукции на российский рынок.

По словам Додона, постановление, подписанное Медведевым в конце декабря, «создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков».

«Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины», — написал Додон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине продлили запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации. Под действие санкций попадали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. В перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более. Действие запрета на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.

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