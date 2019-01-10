В Москве прорвало дамбу, движение транспорта перекрыто (фото, видео)

Мир

В четверг, 10 января, в Москве произошел крупное ЧП — на канале имени Москвы прорвало дамбу. Из-за этого было заблокировано движение на Волоколамском шоссе.

Как сообщают российские СМИ, из-за скопления воды в канале просел грунт и дамбу в районе Тушинского тоннеля прорвало. Через дыру размером 50 квадратных метров полились грунтовые воды. Дорогу в направлении Московской области пришлось перекрыть.

Воду откачивают большими насосами. Движение на Волоколамском шоссе обещают восстановить в пятницу, 11 января.

В последнее время в России произошло несколько масштабных ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 января в Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание офисного и развлекательного центра. В момент крушения дома в боулинг-клубе были люди. К счатью, никто не пострадал. В новогоднюю ночь в московском парке Горького обрушился деревянный мост. В результате происшествия травмы получили более десятка человек. 1 января в российском Магнитогорске произошло еще одно ЧП — взорвался маршрутный автобус. Погибли три человека.

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