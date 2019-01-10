Минкульт обнародовал список икон, исчезнувших из Киево-Печерской лавры (фото)

Украина

Как заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, во время проведения инвентарной проверки в Киево-Печерской лавре музейные работники выявили отсутствие «нескольких ценных икон». «ФАКТЫ» обратились в Министерство культуры Украины с просьбой организовать интервью с руководителем комиссии, проводившей инвентаризацию, или с кем-либо из ее членов.

В Минкультуры нам ответили, что придется довольствоваться видеообращением руководителя пресс-службы министерства Юлии Даценко. Вот что она заявила:

— С 21 ноября по 17 декабря 2018 года была проведена проверка наличия и условий хранения культурных ценностей, которые находились на учете в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике (в основном и в вспомогательном фондах) и были переданы Свято-Успенской Киево-Печерской лавре — мужскому монастырю УПЦ Московского патриархата в период с 1988 по 2000 годы. Согласно актам заповедника монастырь получил за этот период 829 различных предметов. Проверкой установлено наличие и местонахождение 815 из них. 14 предметов не нашлись. Но затем монастырь все же предоставил комиссии еще 4 предмета. Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют 10 вещей. Об этом были поставлены в известность правоохранительные органы.

Проверкой установлено, что из числа имеющихся предметов культа 65 требуют реставрации, 2 находятся в аварийном состоянии. Монастырю предложено вернуть в Музейный фонд Украины предметы, которые не используются в религиозных обрядах.

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Министерство культуры Украины предоставило «ФАКТАМ» список предметов, которых недосчиталась комиссия. В основном это иконы XIX века, в том числе списки (копии) икон Богоматери Одигитрии, Иверской Богоматери, Владимирской Богоматери, Святого апостола Андрея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Винницкой области ПЦУ и УПЦ МП не поделили церковь.

Фото с сайта 112.ua

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