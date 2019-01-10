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Известная актриса раскрыла секрет своего любимого рождественского блюда
На Прикарпатье, в курортном городке Яремче прошел шестой фестиваль национальной культуры Winter Romantik Fest. Традиционно на него съезжаются гости со всех уголков Украины, чтобы принять участие в рождественских гуляньях, пройтись по рынку антикварных товаров, посмотреть на изделия местных мастеров, побывать на гала-концерте и попробовать кутью. В этом году национальное блюдо готовили звездные гости фестиваля.
— Я знаю, что в каждой семье, как и в регионе, есть свой рецепт приготовления кутьи, — признался «ФАКТАМ» основатель фестиваля Иван Гаврон. — Все мы разные, но у нас одинаковые традиции, потому что мы — украинцы!
Своими рецептами на Winter Romantik Fest поделились народная артистка Украины Ольга Сумская, популярные телеведущие Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Татьяна Гончарова, артисты Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и Наталья Бучинская. Специально в Romantik Spa Hotel была построена звездная кухня, на которой знаменитости готовили национальные блюда.
*Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
— Секрет моей кутьи в добавлении нескольких ложек белого вина и сушеной клюквы, — призналась «ФАКТАМ» Ольга Сумская. — Я люблю, чтобы блюдо было насыщено вкусом и цветом. Поэтому добавляю темный и светлый изюм и, конечно, мак с медом. Именно такую кутью делают в Центральной Украине.
Людмила Барбир поделилась секретами традиционной кутьи Карпатского региона, в которую добавляют лесные ягоды.
Наталья Бучинская рассказала, что на Подолье в рождественское блюдо добавляют халву!
Самой скромной оказалась кутья Татьяны Гончаровой, приготовленная по рецептам Слобожанщины: из пшена с добавлением мака и орехов.
А Иван Гаврон приготовил кутью, популярную в Полесье. Согласно рецепту в нее кладут много лесных и грецких орехов.
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