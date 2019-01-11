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Ночь в поезде Харьков — Ковель: "Укрзалізниця" испытала пассажиров на морозоустойчивость (фото)
Пассажиры, выбирающие украинские поезда в качестве средства передвижения, все чаще жалуются на, мягко говоря, некомфортные условия в них. Очередное сообщение о неотапливаемом вагоне появилось в Facebook. Кременчугская журналистка Елена Семенова вместе с двумя дочками отправилась на зимний отдых. Но экстремальные условия им обеспечили еще в поезде…
«10 января под утро в 11-м вагоне поезда Харьков — Ковель было не удержаться», — написала Елена Семенова.
Чтобы хоть как-то согреть детей и согреться самой, ей пришлось выпрашивать у проводницы дополнительные одеяла. А проводница согревалась тем, что всю ночь… отбивала лед в тамбуре.
Через соцсети Елена Семенова обратилась к руководителю «Укрзалізниці» Евгению Кравцову: «Доброе утро, господин Евгений Кравцов. Вам хорошо спалось, не икалось?«
О состоянии туалетов Елена Семенова сказала лишь, что у нее руки мерзнут их фотографировать.
«Покращення!»
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«Благодарите Бога, что хоть не застряли где-нибудь в чистом поле», — комментируют ситуацию пользователи. Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Евгений Кравцов, который исполнял обязанности главы «Укрзалізниці», назначен ее руководителем.
Случай, аналогичный рассказанному Еленой Семеновой, произошел с пассажирами поезда № 249 Черновцы — Киев. После того, как «пассажиры подняли шум, проводник признался, что шансов на тепло нет, поскольку котел сломан и по-хорошему этот вагон совсем не следовало присоединять к подвижному составу».
А пассажиров поезда Ужгород — Одесса из-за катастрофического состояния вагона и вовсе залило кипятком.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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