- 10:46 Украинская спортсменка стала лучшей в мире
- 10:45 В Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида
- 10:43 «Шахтер» купил израильского таланта
- 10:41 Под Киевом похитили человека: в сети показали видео с места ЧП
- 10:14 Идет на поправку: DZIDZIO показал новые фото из больницы
- 10:08 Дело о краже 100-килограммовой золотой монеты: в Берлине судят трех братьев-ливанцев
- 10:01 Аксенов объявил охоту на недвижимость украинцев в Крыму
- 9:56 Гламурная Мэрайя Кэри поразила сменой имиджа, опубликовав фото в стиле панк-рок
- 9:48 Илон Маск показал космический корабль, который доставит людей на Марс
- 9:39 Выше крыши: в сети показали яркие фото заснеженной дороги в горах Крыма
В России рассказали о зависимости Путина от его спецслужб
В России не только спецслужбы зависят от президента Владимира Путина, но и он от них, причем в значительной степени. Предоставив права спецслужбам, хозяин Кремля тем самым ущемляет собственную власть.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил известный российский оппозиционный политик Константин Боровой. В качестве примера он привел захват украинских военных кораблей у берегов аннексированного Россией Крыма — 25 ноября 2018 года пограничники ФСБ РФ взяли в плен экипажи катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу».
«Понятно, что Кремль пытался управлять этим процессом. Но в то же время были и достаточно активные автономные, самостоятельные действия, которые не очень-то и контролировались Кремлем», — заявил Константин Боровой, добавив, что это показывает «нелинейность связи Путина и спецслужб».
Что же касается возможности активизации боевых действий на Донбассе, то, по словам политика, сейчас у Кремля меньше сил и возможностей, чем было раньше. «Да и санкции, надо признать, дали необходимый, так сказать, „оздоравливающий“ и положительный эффект. Поэтому сейчас Кремль стал намного осторожнее в своих действиях», — отметил Константин Боровой. Впрочем, политик считает, что развитие ситуации на востоке Украины не предсказуемо. «Может произойти все, что угодно. К примеру, изменится настроение. Поэтому с уверенностью сказать, что будет или не будет, нельзя», — добавил он.
Полный текст интервью Константина Борового читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Россию может взорвать изнутри в любой момент, Путин этого боится».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 4 м/с C
Давление: 747 мм