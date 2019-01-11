В России рассказали о зависимости Путина от его спецслужб

Украина

В России не только спецслужбы зависят от президента Владимира Путина, но и он от них, причем в значительной степени. Предоставив права спецслужбам, хозяин Кремля тем самым ущемляет собственную власть.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил известный российский оппозиционный политик Константин Боровой. В качестве примера он привел захват украинских военных кораблей у берегов аннексированного Россией Крыма — 25 ноября 2018 года пограничники ФСБ РФ взяли в плен экипажи катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу».

«Понятно, что Кремль пытался управлять этим процессом. Но в то же время были и достаточно активные автономные, самостоятельные действия, которые не очень-то и контролировались Кремлем», — заявил Константин Боровой, добавив, что это показывает «нелинейность связи Путина и спецслужб».

Что же касается возможности активизации боевых действий на Донбассе, то, по словам политика, сейчас у Кремля меньше сил и возможностей, чем было раньше. «Да и санкции, надо признать, дали необходимый, так сказать, „оздоравливающий“ и положительный эффект. Поэтому сейчас Кремль стал намного осторожнее в своих действиях», — отметил Константин Боровой. Впрочем, политик считает, что развитие ситуации на востоке Украины не предсказуемо. «Может произойти все, что угодно. К примеру, изменится настроение. Поэтому с уверенностью сказать, что будет или не будет, нельзя», — добавил он.

Полный текст интервью Константина Борового читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Россию может взорвать изнутри в любой момент, Путин этого боится».

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