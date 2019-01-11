Выше крыши: в сети показали яркие фото заснеженной дороги в горах Крыма

Украина

После сообщений о том, что в аннексированном Крыму на горе Ай-Петри сошло шесть лавин и на дороге был заблокирован транспорт, в сети показали яркие фото горной дороги. На фото видно, что в некоторых местах сугробы на обочине выше роста человека и крыши автомобиля.

Фотографии дорог на Ай-Петри в Twitter показал блогер «Крымский бандеровец», который живет на аннексированном полуострове. Один из интернет-пользователей, оставивший комментарий под этим постом, написал, что фотографии больше напоминают украинский горнолыжный курорт Драгобрат, а второй добавил, что на Ай-Петри только на одном подъеме от Соколиного до плато больше сотни поворотов и что по такой погоде движение на автомобиле очень опасно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозировали, что в пятницу, 11 января, в Крыму будет до +8 градусов тепла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter