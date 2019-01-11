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Украина

Выше крыши: в сети показали яркие фото заснеженной дороги в горах Крыма

9:39 11 января 2019   498
Снег на Ай-Петри
Инф. «ФАКТОВ»

После сообщений о том, что в аннексированном Крыму на горе Ай-Петри сошло шесть лавин и на дороге был заблокирован транспорт, в сети показали яркие фото горной дороги. На фото видно, что в некоторых местах сугробы на обочине выше роста человека и крыши автомобиля.

Фотографии дорог на Ай-Петри в Twitter показал блогер «Крымский бандеровец», который живет на аннексированном полуострове. Один из интернет-пользователей, оставивший комментарий под этим постом, написал, что фотографии больше напоминают украинский горнолыжный курорт Драгобрат, а второй добавил, что на Ай-Петри только на одном подъеме от Соколиного до плато больше сотни поворотов и что по такой погоде движение на автомобиле очень опасно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозировали, что в пятницу, 11 января, в Крыму будет до +8 градусов тепла.

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