- 10:46 Украинская спортсменка стала лучшей в мире
- 10:45 В Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида
- 10:43 «Шахтер» купил израильского таланта
- 10:41 Под Киевом похитили человека: в сети показали видео с места ЧП
- 10:14 Идет на поправку: DZIDZIO показал новые фото из больницы
- 10:08 Дело о краже 100-килограммовой золотой монеты: в Берлине судят трех братьев-ливанцев
- 10:01 Аксенов объявил охоту на недвижимость украинцев в Крыму
- 9:56 Гламурная Мэрайя Кэри поразила сменой имиджа, опубликовав фото в стиле панк-рок
- 9:48 Илон Маск показал космический корабль, который доставит людей на Марс
- 9:39 Выше крыши: в сети показали яркие фото заснеженной дороги в горах Крыма
Выше крыши: в сети показали яркие фото заснеженной дороги в горах Крыма
После сообщений о том, что в аннексированном Крыму на горе Ай-Петри сошло шесть лавин и на дороге был заблокирован транспорт, в сети показали яркие фото горной дороги. На фото видно, что в некоторых местах сугробы на обочине выше роста человека и крыши автомобиля.
Фотографии дорог на Ай-Петри в Twitter показал блогер «Крымский бандеровец», который живет на аннексированном полуострове. Один из интернет-пользователей, оставивший комментарий под этим постом, написал, что фотографии больше напоминают украинский горнолыжный курорт Драгобрат, а второй добавил, что на Ай-Петри только на одном подъеме от Соколиного до плато больше сотни поворотов и что по такой погоде движение на автомобиле очень опасно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозировали, что в пятницу, 11 января, в Крыму будет до +8 градусов тепла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 4 м/с C
Давление: 747 мм