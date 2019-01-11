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Под Киевом похитили человека: в сети показали видео с места ЧП
Под Киевом в селе Святопетровское средь белого дня похитили молодого парня — Николая Куликова. Его затолкали в минивэн Citroen и увезли в неизвестном направлении. Ранее сообщалось о задержании в пригороде Одессы троих подозреваемых в похищении человека
Как сообщает ресурс «Киев Оперативный», очевидцу удалось заснять автомобиль похитителей, его номер — AA5234BX. Полиция ввела план-перехват по поиску авто, однако результатов он пока не дел.
В полиции Киевской области «ФАКТАМ» подтвердили факт похищения. «В рамках начатого уголовного производства опрашиваются свидетеле, родные и близкие похищенного, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказал начальник пресс-службы областного главка Нацполиции Николай Жукович.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом на трассе Киев-Харьков вмешательство полиции спасло жизнь человеку. Правоохранители, остановившие микроавтобус для проверки, обнаружили в нем мужчину, которого до этого похитили в Сумах.
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