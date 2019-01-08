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Под Одессой задержали похитителей человека
В пригороде Одессы задержали троих подозреваемых в похищении и человека. Спецоперацию по разоблачению и поимке злоумышленников провели работники полиции города Южный и сотрудники Коминтерновской местной прокуратуры.
— Установлено, что подозреваемые похитили 31-летнего жителя Южного якобы из-за долгов, — рассказали в прокуратуре. — Средь бела дня они затащили жертву в автомобиль «ВАЗ 21 099» и увезли в частный дом, расположенный в селе Сычавка Лиманского района. В течение нескольких часов к потерпевшему применяли физическую силу и требовали вернуть долги.
Отмечается, что один из задержанных похитителей стерег пленника. А двух его подельников правоохранители задержали на въезде в Южный, когда те передвигались на автомобиле (на фото в заголовке).
* Пленника держали в частном доме в селе Сычавка Лиманского района
По факту начато уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Начато расследование.
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