ВНО-2019: как сдавать тестирование жителям временно оккупированных территорий

Общество

Жителям аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса создали дополнительные условия для регистрации и участия во внешнем независимом оценивании. В частности, им разрешили отправлять скан-копии документов по электронной почте. Ранее сообщалось, что регистрация на сессию пробного внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов стартовала в Украине 8 января.

Как передает УНН, участники антитеррористической операции, лица, живущие в аннексированном Крыму или в оккупированных районах Донбасса, смогут зарегистрироваться для участия в ВНО с 5 февраля до 25 марта 2019 года, а также с 3 до 20 мая 2019 (для участия в дополнительной сессии). Дополнительная сессия ВНО будет проведена с 26 июня до 12 июля 2019 года.

Украинцы, живущие на временно неподконтрольных правительству территориях и не имеющие возможности отправить документы для регистрации по почте, могут сделать это по электронной почте, отправив скан-копии в региональный центр оценивания. Также по электронной почте они могут получить информацию о результатах регистрации.

Также сообщается, что для участия в ВНО выпускникам, которые проживают в ОРДЛО и оккупированном Крыму, достаточно быть зачисленным в общеобразовательной учреждение на территории Украины на любую форму обучения (дневная, вечерняя, дистанционная, экстернат и т. д. ).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году ВНО будут сдавать только ученики 11-х классов, а также студенты колледжей, техникумов и профобразовательных учреждений. Ученикам девятых классов предстоит лишь государственная итоговая аттестация в письменной форме.

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