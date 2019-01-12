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Кремль стал осторожнее: озвучен прогноз по новому обострению на Донбассе
Президент России Владимир Путин не пойдет на эскалацию конфликта на востоке Украины в преддверии президентских и парламентских выборов, так как это может привести к непредсказуемым для Кремля последствиям. Об этом заявил «ФАКТАМ» бывший депутат Государственной Думы РФ Константин Боровой.
«Ведь активизация боевых действий на Донбассе не гарантирует того, что к власти в Украине придет тот, кто нужен Кремлю. Это довольно случайный процесс, так как реакция общества и других политиков может пойти в другую сторону и не привести к власти нужного кандидата. Когда начинают действовать случайные факторы, возникает очень высокая степень неопределенности, которая может привести к неожиданным, а порой и нежелательным результатам», — уверен политик.
По мнению Борового, еще одной причиной того, что Кремль не пойдет на эскалацию является то, что возможности России сейчас не те, что были раньше.
«Сейчас у Кремля уже и сил, и возможностей меньше, чем было раньше. Да и санкции, надо признать, дали необходимый, так сказать, „оздоравливающий“ и положительный эффект. Поэтому сейчас Кремль стал намного осторожнее в своих действиях», — заявил экс-депутат.
Более подробно о реальной ситуации в России и планах Кремля читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: Россию может взорвать изнутри в любой момент, Путин этого боится, — Константин Боровой.
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