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Снова вместе? Ани Лорак засветилась с мужем после слухов о разводе (фото)
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая вместе с дочерью Софией отдыхает в Майами, и встретила Рождество с российским певцом Сергеем Лазаревым, засветилась в компании неверного мужа. Мурат прилетел в США вслед за женой. В сети он рассказывал, как проводит время с дочерью — ходит с ней на шопинг и на пляж. В это время Ани Лорак отдельно публиковала фото с девочкой, которая была одета в такую же одежду, как и на снимках с Муратом.
Свои отношения пара не комментирует, не показывает в сети и совместных снимков. Но по публикациям каждого из супругов становится понятно, что они провели время вместе, семьей посетили ресторан. Также Ани Лорак засветилась в машине мужа.
Сначала Мурат опубликовал видео из автомобиля, в котором он едет вместе с дочерью и женщиной на заднем сиденье. В его очках отображается пассажир — вероятно, это Ани Лорак.
Затем он показал Instagram Stories снимки с дочкой в ресторане.
Фото из этого же места появились и на странице Ани Лорак. Соня играет подаренными папой игрушками и мило позирует за столиком с мамой. Девочка одета так же, как и на фото Мурата.
Еще одно фото Каролины сделано вечером. Она, в том же наряде, что и днем, находится в машине, салон которой очень напоминает машину Мурата. При этом, за окном уже ночь. Очевидно, певица провела вместе с мужем целый день.
Поклонники певицы предполагают, что она решила забыть о личных обидах ради дочери и устроила для Сони семейный праздник. Не исключено, что Ани Лорак с Муратом решили возобновить отношения.
Напомним, певица подала заявление на развод в Шевченковский суд Киева. На первое заседание 24 декабря явились только представители сторон, а само заявление исчезло из официального сайта, нет в расписании заседаний и следующей даты разбирательств.
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