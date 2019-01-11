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Гепатитом инфицированы от 30 до 70 процентов стоматологов: озвучена пугающая статистика
Разными типами гепатита в Украине инфицированы от 30 до 70 процентов стоматологов. Об этом свидетельствую данные некоторых скрининговых исследований (система первичного обследования групп клинически бессимптомных лиц с целью выявления заболевания. — Ред.), проведенных среди дантистов.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сказал врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.
«Хирург может провести одну операцию в день, а стоматолог нередко принимает больше десяти пациентов. При лечении зубов иногда травмируются десны, не исключен контакт с кровью», — отметил он. Юрий Жигарев подчеркнул, что для того, чтобы уберечься от заражения вирусами гепатита, медики должны тщательно стерилизовать многоразовые инструменты, а одноразовые — утилизировать. «Тогда вероятность передачи вирусов сводится к минимуму», — добавил он.
Полный текст интервью Юрий Жигарева читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Гепатитом можно заразиться в стоматологическом или маникюрном кабинете».
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