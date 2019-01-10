Гепатитом можно заразиться в стоматологическом или маникюрном кабинете, — врач

Прямая линия

Зима — раздолье для инфекций. Людей атакуют грипп с респираторными собратьями, вирусные гепатиты В и С, корь, которая не щадит ни детей, ни взрослых. Иногда к инфекционисту приходят пациенты, которые долгие месяцы лечили у ревматолога больные суставы, но безуспешно. Почему при суставном синдроме нелишне провериться на вирусный гепатит С? Передается ли вирус гепатита В при половом контакте? Что делать, если в семье заболел корью ребенок, а мама или папа не привиты? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

«Вирусами, вызывающими поражение печени, есть риск заразиться в стоматологическом или маникюрном кабинете, где плохо стерилизуют инструменты»

*— Здравствуйте, Юрий Александрович! Звонит Варвара из Киева. Сестра (ей 60 лет) начала быстро уставать, похудела. Сдала анализы, и оказалось — гепатит С. Мы в шоке: где может заразиться семейный добропорядочный человек?

— Понятно ваше удивление, но хочу сказать, что в зоне риска находится каждый из нас. Человек может заразиться вирусным гепатитом В или С, либо обоими сразу везде, где плохо стерилизуют инструменты: в стоматологической клинике, процедурном кабинете, маникюрном или тату-салоне. По правилам инструменты должны стерилизоваться либо в сухожаровом шкафу, где температура достигает 180 градусов, либо в автоклаве при повышенном давлении и высокой температуре. Но при этом инструменты быстрее портятся и тупятся. Чаще менять — накладно, поэтому иногда специалисты хитрят: вместо автоклава используют дезинфицирующий раствор.

— Сам врач не боится заразиться?

— Боится, но… По данным некоторых скрининговых исследований, проведенных среди стоматологов, вирусами гепатитов инфицировано от… 30 до 70 процентов врачей. Хирург может провести одну операцию в день, а стоматолог нередко принимает больше десяти пациентов. При лечении зубов иногда травмируются десны, не исключен контакт с кровью. Поэтому подход один: все, что может быть одноразовым, после использования должно утилизироваться, а применяющееся многократно — стерилизоваться. Тогда вероятность передачи вирусов сводится к минимуму.

*— Вас беспокоит Олеся из Житомира. У 30-летнего брата случайно обнаружили гепатит В. Он точно не наркоман, не делал татуировку. Брат мог заразиться при половом контакте?

— Возможно. Вирус гепатита С, например, довольно редко передается половым путем. А вирус В более стойкий и мощный. Но если гепатит С переходит в хроническую форму у 80 процентов больных, то гепатит В — только у пятой части. При этом желтухи, которая считается признаком поражения печени, может не быть или она появляется не сразу. Однако в этот период человек особенно опасен: чувствует себя нормально, а у него в крови большая концентрация вируса.

*— Ольга из Тетиева Киевской области. У мужа выявили гепатит В. Вирус передается в быту?

— Исключить вероятность нельзя. У зараженного человека бывает повышенная кровоточивость десен или он может пораниться, делая дома маникюр. Если кто-то из домашних воспользуется маникюрным набором, бритвой, которые не прошли стерилизацию, или по ошибке почистит зубы не своей щеткой, то может получить злополучный вирус. Вам нужно использовать при интимных контактах средства защиты, а еще лучше — сделать прививку.

— Как сегодня лечат этот гепатит?

— При острой форме специфического лечения нет. Так же, как и 20 лет назад, больному рекомендуем покой, диету и дезинтоксикацию. В большинстве случаев организм должен справиться сам. Если гепатит хронический, назначаем противовирусные препараты вместе с лекарствами, снижающими вирусную нагрузку и уменьшающими воспаление (супрессивная терапия). Курс длительный, иногда превышает полгода-год. Но вылечить хронический гепатит В очень сложно, только в единичных случаях не возникает рецидив.

Пути заражения гепатитом В Через кровь.

От матери к ребенку во время родов.

При половом контакте.

Через предметы обихода.

«Иногда спустя несколько месяцев после укуса клеща страдают суставы или нервная система»

*— Звонит Мария из Пирятина Полтавской области. У сестры, которая живет в Киеве, обнаружили гепатит С. Она прошла лечение по государственной программе, но затем развился псориатический артрит. Почему?

— Это аутоиммунное заболевание, возникшее на фоне извращенной реакции иммунитета. Он «встрепенулся», когда увидел врага — вирус гепатита, но перестарался в борьбе с ним. Иммунная система начала уничтожать не только вредные клетки, но и собственные ткани.

— Эти болезни поддаются лечению?

— Сложно. На Западе есть прорывные технологии, например, так называемая таргетная терапия, которая направлена на то, чтобы убрать «лишние» антитела и восстановить работу иммунитета. Но это кропотливое лечение, требующее мастерства доктора и дисциплинированности пациента. В Украине многие врачи, поверхностно знакомые с аутоиммунной патологией, сразу назначают гормоны, которые «приглушают» все иммунные реакции — хорошие и плохие. Считаю, что правильно идти от простого к сложному. Помогают нестероидные противовоспалительные препараты — значит, следует повременить с гормонами. Понадобились гормональные лекарства? Начинайте с минимальной дозы.

— Как часто следует проверяться мне, чтобы не пропустить гепатит С?

— Хотя бы раз в год, а людям из группы профессионального риска, например, медработникам, — раз в шесть месяцев. Если реже, то за полтора-два года можно обнаружить, что воспаление печени уже в разгаре. Иногда от заражения вирусом до начальной стадии цирроза проходит всего пять лет.

*— Прямая линия? Это Виктор из Хмельницкой области. Осенью начали болеть колени, а лечение не помогает. Я вспомнил о том, что меня еще позапрошлым летом укусил клещ. Тогда на боку появилось красноватое пятно, но поскольку оно вскоре исчезло, то к врачу я не дошел. Как вы думаете, тут есть связь?

— Возможно, ведь суставы могут пострадать из-за перенесенного боррелиоза (болезни Лайма). Суставной синдром — это аутоиммунное нарушение. Сами боррелии не «едят» суставы — их разрушает иммунитет, пытаясь одолеть инфекцию.

— Какие анализы мне нужно сдать?

— Первым делом на иммуноглобулины М — маркер перенесенной болезни Лайма. К сожалению, спустя время мы можем обнаружить только следы былой активности боррелий, а выяснить, есть ли сами бактерии в организме, очень сложно.

— Что делать?

— Пройти курс лечения, хотя это затратно по времени и деньгам. Применяются разные схемы терапии. Некоторые западные врачи считают, что антибиотик следует принимать три месяца, другие говорят, мол, эффективен более краткий курс. Но его после небольшого перерыва нужно повторить. Третьи утверждают, что следует эффективно пролечиться, а спустя полгода, если есть необходимость, — еще раз. Если возникнут другие вопросы, можете задать их, отправив письмо на мой электронный адрес: [email protected]

*— Это доктор Жигарев? Оксана из Смелы Черкасской области. Мама прошлой осенью начала жаловаться на странные ощущения: будто по ногам ползают мурашки, немеют руки. Врач говорит: «У вас же возраст». Но маме всего 61 год. Может, это отдаленные последствия укуса клеща? Как разобраться?

— Вашей маме следует сдать анализ на иммуноглобулины М, которые возникают как реакция иммунной системы на встречу с боррелиями. К сожалению, неврологи нередко сомневаются, что в поражении нервной системы (обычно страдает периферическая) «виноват» клещ. Но если доктор правильно оценит результаты тестов и соотнесет их с клиническими признаками, то лечение неврологических нарушений будет эффективнее.

Отдаленные последствия болезни Лайма Поражение и воспаление суставов.

Онемение рук и ног, ощущение ползания мурашек.

Расстройство памяти.

Появление синюшных пятен и узелков на коже, которые иногда напоминают смятую бумагу.

«Если у заболевшего гриппом не снижается высокая температура, возникает сильная головная боль, появляется одышка, нужно срочно обращаться к врачу»

*— «ФАКТЫ»? Это Татьяна, киевлянка. Прочитала в Интернете, что недавно в Украине от коронавирусной инфекции умер малыш. Что это за новый вирус?

— Почему новый? Это один из респираторных вирусов (всего их известно около 200), который иногда осложняется тяжелой вирусной пневмонией. Чаще она угрожает маленьким детям до пяти лет, пожилым людям, имеющим «букет» хронических заболеваний. Также в группе риска — пациенты, страдающие сердечной, дыхательной, эндокринной патологией, аутоиммунным заболеванием. Организм уже спровоцирован, а инфекция, грубо говоря, его добивает.

Но здоровый человек с нормальным иммунитетом может справиться практически с любым вирусом. Несколько дней полежит с температурой, покашляет — и вернется к привычной жизни.

*— Могу я поговорить с доктором? Вас беспокоит Лариса из Кривого Рога, 39 лет. Сейчас много говорят о новом вирусе гриппа, который приводит к осложнениям и смерти. Как обезопасить себя и родных? Нужно ли делать тест, чтобы не пропустить грипп?

— Экспресс-тест сделать можно, но стопроцентно доверять ему не советую. Иногда результаты отрицательные, а течение болезни тяжелое. Оценить клиническую картину и поставить диагноз должен врач.

Если у вас есть дети, которые ходят в садик или школу, пожилые родители, страдающие хроническими заболеваниями, нужно заранее подумать о вакцинации. Хотя прививка не гарантирует, что человек на сто процентов избежит заражения гриппом, но зато болезнь пройдет без осложнений.

Во время гриппа или ОРВИ нужно быть, как мы говорим, настороженным. Если у вас или ваших близких что-то идет не так: держится очень высокая температура, сильно болит голова, возникла одышка, немедленно обращайтесь к врачу. Не ждите визита семейного доктора, а езжайте в больницу сами или вызывайте «скорую».

— Можно ли принимать противовирусные и антибиотики?

— Антибактериальные препараты при вирусной инфекции бесполезны. Также еще никто в мире не придумал эффективное лекарство против респираторных вирусов. Те препараты, которые рекламируются, в основном — «фуфломицины». В лучшем случае вы напрасно потратите деньги, а в худшем — получите осложнения от их применения. Даже эффективность известных средств, подавляющих вирус гриппа, не очень высокая, не говоря о том, что их желательно принимать в первые 48 часов от начала появления симптомов и учитывать возможные побочные эффекты.

Сбивать высокую температуру следует разумно. Если вы переусердствуете с жаропонижающим, то облегчите состояние, но смажете клиническую картину. Доктор будет в недоумении: должна быть температура, а ее нет. Появление сыпи вызвано аллергической реакцией или другой причиной? Почему анализы показывают поражение печени? А пациент не признается, что принял 12 таблеток жаропонижающего. Поэтому до консультации доктора следует соблюдать два правила: как можно больше пить — теплой воды, некрепкого чая, узвара — и лежать в постели.

*— Мария Павловна из Одессы. Шестилетний внук заболел корью. И мой сын, который из-за бронхиальной астмы не был в детстве привит, решил сдать анализ. Результат вызвал недоумение: большое количество антител к кори. Но я точно знаю, что сын никогда не болел корью. Как такое может быть?

— Инфекционный процесс — это не всегда болезнь. Вирус, попавший в организм, может не вызвать видимую реакцию: повышение температуры, появление сыпи. В большинстве случаев наша иммунная система приспособлена к тому, чтобы человек даже не почувствовал попадание возбудителя в организм. Немного ухудшилось самочувствие, но лег пораньше спать, а наутро проснулся здоровым. Так бывает часто. Ко мне тоже постоянно приходят пациенты, которые божатся, что никогда не прививались и не болели корью, но антитела у них есть. И замечательно: значит, прививка уже не нужна.

Симптомы гриппа Резкое повышение темпера-туры.

Сильная головная боль.

Ломота в мышцах и суставах.

Слабость и вялость.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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